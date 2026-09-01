Zonguldak'ta sezon açılışında küçük tekneler 50 ton palamut avladı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle 1 Eylül gecesi Zonguldaklı balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek Karadeniz'e açıldı. Sezonun ilk avında bölgedeki küçük balıkçı tekneleri palamutla döndü ve limana yanaşan tekneler, piyasaya taze balık arzı sağladı.

ilk gün verileri:

Kent genelindeki küçük tekneler tarafından kıyıya getirilen av, yaklaşık 5 bin kasa olarak kaydedildi. Bu miktet, balıkçılar tarafından tahmini olarak 50 ton palamut şeklinde değerlendirildi. Avlanan balıkların bir bölümü büyük kentlere sevk edilirken, bir bölümü de Zonguldak'taki balıkçı tezgâhlarında satışa sunuldu.

kooperatifin değerlendirmesi:

Kilimli Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Bülent Aksu, sezon öncesinde bölgede palamut bolluğu beklediklerini ve ilk avın bu beklentileri doğruladığını söyledi. Aksu, vatandaşların tezgâhlarda balığı hem ucuz hem bol hem de taze şekilde göreceklerini belirtti.

Aksu, bölgede büyük gırgır teknelerinin henüz avlanmaya başlamadığını vurgulayarak, şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Bunlar yerel balıkçılarımızın çıkardığı ürünler. Taze taze yesinler, bol bereketli bir sezon geçecek. Ortalama bugün 50 ton balık çıktı.'

tüketiciye çağrı:

Kooperatif yetkilileri, avın büyük kısmının yerel tekneler tarafından gerçekleştirildiğini ve vatandaşlara taze palamut tüketmeleri çağrısında bulundu. Yetkililer, sezonun ilerleyen günlerinde hem miktar hem de balık boyları açısından beklentilerin olumlu seyrettiğini aktardı.

Sezonun ilk günündeki av, Zonguldak tezgâhlarında fiyat ve tazelik avantajı sağlayarak kentlilerin palamut tüketimine erken erişim imkânı sundu.

KENT GENELİNDEKİ KÜÇÜK BALIKÇI TEKNELERİ TARAFINDAN YAKLAŞIK 5 BİN KASA PALAMUT AVLANDI.