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Sahaya çıkın: Manisa'nın kırsal mahalleleri için milletvekillerine çağrı

Fatih Köse, Manisa'nın 17 ilçe ve 1085 mahallesinde milletvekillerinin özellikle 839 kırsal mahalleyi yerinde ziyaret ederek sorunları dinlemesini istedi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Merve Çelik

Sahaya çıkın: Manisa'nın kırsal mahalleleri için milletvekillerine çağrı

Fatih Köse sahadan çağrı yaptı

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'daki siyasi temsilcilerin kent merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde de daha fazla temas kurması gerektiğini söyledi.

Manisa'nın idari görünümü:

Köse, kentin idari yapısına ilişkin rakamları paylaşarak Manisa'nın 17 ilçe ve 1085 mahalle'den oluştuğunu hatırlattı. Bu mahallelerin 246'sının merkez, 839'unun kırsal mahalle statüsünde bulunduğunu vurguladı.

Sahada çözüm vurgusu:

Milletvekillerinin vatandaşların sorunlarını yerinde görmesinin önemine dikkat çeken Köse, kent merkezindeki ziyaretlerin kırsaldaki gerçek sorunları tespit etmeye yetmeyeceğini belirtti. Köse, "Mesela Kula'nın Çarıkballı mahallesine, yani eski tabirle köyüne acaba hangi siyasetçi gitmiştir? Çok merak ediyorum. Merkezde gezmekle halkın sorunlarını çözemezsiniz" dedi.

Köse, Manisa'nın tüm mahallelerinde vatandaşların sorunlarının yerinde dinlenmesi ve çözüm süreçlerinin sahadaki ihtiyaçlara göre yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, MANİSA’NIN 17 İLÇE VE 1085 MAHALLESİNE DİKKAT...

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, MANİSA’NIN 17 İLÇE VE 1085 MAHALLESİNE DİKKAT ÇEKEREK MİLLETVEKİLLERİNİN KIRSALDAKİ VATANDAŞLARIN SORUNLARINA DAHA FAZLA EĞİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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