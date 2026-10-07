İzmir'i yeniden inşa için ortak çalışma çağrısı yapan Tugay

İzmir'i yeniden inşa için ortak çalışma çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılarak şehrin sorunlarının çözümüne dair mesajlar verdi.

toplantı ve katılımcılar:

Toplantı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tugay'ın toplantıda yer alması, merkezi yönetimle temasın ve iş birliği arayışının bir göstergesi olarak kayda geçti.

tugay'ın mesajı:

Başkan Tugay, toplantıda şu ifadeyi kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir’i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz". Bu sözlerle Tugay, birlikte hareket etme ve uygulamaya dönük adımlar atma niyetini vurguladı.

Toplantıdaki açıklamalar, İzmir yönetiminin önümüzdeki dönemde merkezi kurumlarla koordinasyonu artırma ve şehrin karşılaştığı sorunlara yönelik somut çözümler üretme yönündeki kararlılığını yansıttı. Tugay'ın katılımı, AK Parti milletvekilleriyle görünür bir temas zemini oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir’i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz"