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Ankara'da 2026-KPSS a grubu sınavında yoğunluk ve sıkı denetim

2026-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, ÖSYM tarafından Ankara ve 81 il ile Lefkoşa'da 1 milyon 708 bin 329 adayla başladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Ankara'da 2026-KPSS a grubu sınavında yoğunluk ve sıkı denetim

Ankara'da sınav başladı

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katıldığı 2026-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) organizasyonunda başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelirken, görevli personel girişlerde sıkı kontroller uyguladı.

Sınav giriş ve kontroller:

Sınava sadece sınav giriş belgesi ve kimliğiyle gelen adaylar alındı. Adayların sınav merkezlerine alınma işlemleri saat 09.00 itibarıyla başladı ve kapılar saat 10.00'da kapatıldı. Bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı. Sınav, saat 10.15'te başlayıp 130 dakika sürecek şekilde planlandı ve sona erme saati 12.25 olarak belirlendi.

Kapsam ve katılım:

Sınav, 81 il ile Lefkoşa'da eş zamanlı gerçekleştirildi. 2026-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna toplam 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. ÖSYM yetkilileri ve sınav merkezlerindeki görevliler, akışın düzenli ve güvenli olması için gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Sabah saatlerindeki yoğunluğa rağmen sınav merkezlerinde disiplinli bir atmosfer hâkim oldu. Yetkililer, adaylara sınav giriş belgelerini ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları, güvenlik kontrollerine uyum göstermeleri yönünde hatırlatmalarda bulundu.

KAMU KURUMLARINDA GÖREV ALMAK İSTEYEN ADAYLARIN KATILDIĞI 2026-KPSS A GRUBU SINAVI GENEL...

KAMU KURUMLARINDA GÖREV ALMAK İSTEYEN ADAYLARIN KATILDIĞI 2026-KPSS A GRUBU SINAVI GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR OTURUMU BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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