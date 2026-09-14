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Eğitime kapı aralayan temenni: Dombaycı'dan yeni öğretim yılı mesajı

Gürpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Dombaycı, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle öğrencilere ve öğretmenlere başarı diledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 19:19

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitime kapı aralayan temenni: Dombaycı'dan yeni öğretim yılı mesajı

Dombaycı’nın değerlendirmesi:

Denizli’nin Çivril ilçesinde faaliyet gösteren Gürpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Dombaycı, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlere yönelik iyi dileklerini paylaştı. Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla eğitimin hem bireylerin hem de toplumun geleceğindeki rolüne dikkat çekti.

mesajın özünü paylaşırken:

Dombaycı, yayınladığı metinde eğitim camiasına hitap ederek, geleceğin teminatı olarak nitelendirdiği çocuklara ve onları yetiştiren öğretmenlere başarı temennisinde bulundu. Yeni bir eğitim-öğretim yılının başlangıcında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve onları yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize başarılar dilerim.

Başkanın vurguladığı bir diğer nokta ise değişim ve gelişim imkânı oldu. Mesajında, her yeni dönemin öğrenciler için yeni fırsatlar getirdiğini belirterek, eğitimin sürekliliğinin önemine işaret etti: Her yeni eğitim-öğretim yılı, çocuklarımız için gelişime ve dönüşüme açılan yeni bir kapıdır.

Gurbınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası liderinin bu temennisi, ilçedeki eğitim paydaşlarına moral vermeyi ve yeni döneme destek olmayı amaçlıyor.

HALUK DOMBAYCI

HALUK DOMBAYCI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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