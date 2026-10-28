Ankara'da düzenlenecek TDT 13. Zirvesi ortak yürüyüşe yeni bir adım olacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nin Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını güçlendireceğini açıkladı. Duran, zirvenin 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenleneceğini belirtti ve bu toplantının ortak geleceğe yönelik iradeyi tazeleyici bir adım olacağını vurguladı.

zirvenin teması ve hedefleri:

Paylaşımında, ortak tarih, dil ve medeniyet mirasından güç alan Türk dünyasının birlikte inşa etme iradesiyle yoluna devam ettiğini ifade eden Duran, zirvenin hem sembolik hem de somut iş birliklerini pekiştirmeyi hedeflediğini söyledi. Duran'ın sözlerine göre TDT Ankara Zirvesi 2026 vesilesiyle ortaya konulacak ortak irade, Türk dünyasının gelecek hedeflerine ulaşmasında önemli bir güç teşkil edecek.

iş birliği alanları ve beklentiler:

İletişim Başkanı, kültürden ticarete, ulaştırmadan enerjiye uzanan geniş bir alanda gelişen iş birliğinin kardeşlik bağlarını somut projelerle güçlendirdiğini belirtti. Bu kapsamda zirvenin, eğitim, ekonomi ve altyapı gibi alanlarda yeni iş birliği mekanizmalarının kurulmasına zemin hazırlaması bekleniyor. Duran, zirvenin Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını daha ileriye taşımasını ve kardeş ülkeler ile milletler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Zirve, tematik vurgusuyla hem siyasi hem kültürel bağları kuvvetlendirmeyi amaçlarken katılımcı ülkeler arasında pratik proje adımlarının da atılmasına olanak tanıyacak platformlar sunması bekleniyor. Duran'ın açıklaması, Ankara'da yapılacak buluşmanın hem söylemsel hem de uygulamalı iş birliklerine ivme kazandıracağı mesajını taşıdı.

İletişim Başkanı Duran: "Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi, ortak yürüyüşün yeni bir adımı olacak"