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Erdoğan törenle Tokayev'i karşıladı: 21 pare top atışı ve Türk devletleri simgeleri önünde görüşme

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı; 21 pare top atışı ve 16 Türk devletinin bayrakları yer aldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 18:50

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan törenle Tokayev'i karşıladı: 21 pare top atışı ve Türk devletleri simgeleri önünde görüşme

Erdoğan törenle Tokayev'i karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanının makam aracı, külliyenin önündeki caddede süvariler tarafından karşılandı ve protokol kapısına kadar eşlik edildi.

Karşılama töreninin ayrıntıları:

Erdoğan, Tokayev'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. İki lider tören alanındaki yerlerini aldıktan sonra, törende 21 pare top atışı yapıldı ve her iki ülkenin milli marşları çalındı. Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba Asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler yer aldı; bu görüntüler iki liderin merdivenlerde, Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde basına verdiği pozla taçlandı.

Görüşme programı ve heyetler:

Erdoğan ve Tokayev, önce heyetlerini birbirine takdim etti; ardından ikili görüşme gerçekleştirecekler. İkili görüşmenin tamamlanmasının ardından liderler, heyetler arası toplantıya başkanlık edecek.

Törende ve görüşmelerde yer alan isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Yakup Canbolat yer aldı.

Protokol ve tören düzeni, iki ülke arasındaki resmi temasların başlangıcını oluştururken, liderlerin gün içindeki görüşmeleri ikili ilişkilerin ve ortak gündem maddelerinin ele alınacağı bir çerçeve sunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’i törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’i törenle karşıladı

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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