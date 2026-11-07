Boyabat'ta drone ile tespit edilen 3,5 metrelik kaçak kazı bölgeyi tehlikeye attı

Sinop'un Boyabat ilçesinde define arama amacıyla açıldığı değerlendirilen yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukur, dron ile görüntülendi. Mağarayı andıran yapısı ve yer altına doğru ilerleyen kazı hattı, bölgedeki kaçak kazının boyutunu ve doğaya verilen zararı gözler önüne serdi.

drone görüntüleri ne gösterdi:

Havanın ve çevrenin genel görüntüsüyle alınan kayıtlar, kazı sahasının genişliğini ve derinliğini net şekilde ortaya koydu. Görüntülerde çukurun etrafındaki zemin bozulmuş, üst toprak tabakası açılmış ve yer yer çöküntüler oluştuğu görüldü. Bu yapısı nedeniyle çukur, doğal zeminde ciddi stabilite sorunu yaratıyor ve yakın çevrede tehlike oluşturuyor.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Kaçak kazı yapılan alanda gerekli incelemeler yapılırken, bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de sahaya intikal etti. Orman ekipleri tarafından çukur toprakla doldurularak kapatılıp güvenli hale getirildi.

Yetkililer, kaçak kazının çevresel etkileri ve olası hukuki boyutlarıyla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Bölgedeki müdahale, hem doğanın onarımı hem de benzer olayların önlenmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE DEFİNE ARAMAK AMACIYLA AÇILDIĞI DEĞERLENDİRİLEN YAKLAŞIK 3,5 METRE DERİNLİĞİNDEKİ DEVASA ÇUKUR DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.