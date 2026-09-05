ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga: 15 gözaltı

operasyonun kısa özeti:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında başkentte gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürüklediği değerlendirilen kişi, çevre ve mekânlara yönelik yürütülen çalışmalarda 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Bugünkü eş zamanlı müdahalede 15 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları sürüyor.

gözaltılar ve aramalarda ele geçenler:

Operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle: S. K., U. H. A., M. A., O. G. D., R. Ç. B., B. Y., B. D., E. B., E. E., E. A. Y., E. G., M. S., E. Y., E. N. A. ve K. Ç. Yapılan ikamet aramalarında; Ç.B.’nin evinde esrar ve sentetik uyuşturucu, E.E. ile E.G.’nin evlerinde kokain ve K.Ç.’nin evinde kırmızı reçeteli ilaçlar ele geçirildi.

Halen yakalanması için çalışmalar yürütülen firarî şüpheliler ise M. D., B. G., S. B. B., M. A. K., M. Ç. ve C. S. olarak bildirildi. Böylece bugünkü 3. dalga operasyonla birlikte aranan şüpheliler arasında 6 kişi firarî konumunda bulunuyor.

soruşturmanın seyri ve önceki dalgalar:

Soruşturma 7 Ağustos 2026 tarihinde ilk dalga ile başladı. Başlatılan soruşturmada elde edilen ifadeler, dijital materyaller ve biyolojik incelemeler doğrultusunda ikinci ve üçüncü dalgalar planlandı. İlk dalgada işlem yapılan isimlerden A.K., E.U., A.Y., T.B., B.B., C.A., İ.H., M.K., D.K., N.K. ve N.G.D. tutuklandı; H.İ.Y. hakkında adli kontrol kararı verildi; E.F. ve B.R.Y. ise firarî olarak aranmaya başlandı.

İkinci dalga operasyon 16 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi ve bu aşamada sadece kişiler değil, bazı eğlence ve yeme-içme mekânlarının işletmeci ve ilgilileri de soruşturma kapsamına alındı. İkinci dalgada tutuklananlar arasında A.Ö., B.A., D.Ç., E.D., E.Ç., E.L., F.A., F.Ö., M.E.A., M.D., Ö.Ü., S.Ö., S.G., S.K. ve T.T. isimleri yer aldı. Mekânlar ayağında K.A., H.B.E. ve A.A. tutuklanırken; M.A., H.E., K.V., M.D. ve Ö.Ş. hakkında adli kontrol kararı verildi. M.O. ve Y.T. firarî olarak aranmaya başlandı; soruşturmanın ilerleyen sürecinde C.T., C.Ö. ve S.A. da tutuklandı.

delil incelemeleri ve ATK sonuçları:

İlk dalga kapsamında alınan biyolojik örneklerin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarında birçok şüphelide uyuşturucu tespit edildi. Buna göre; A.K. ve M.K.'nin kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin, T.B.'nin idrar ve saçında esrar, kokain ve sentetik kannabinoid