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Gerede'de yağışta yıldırımdan alevlenen ağaç, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Gerede'nin Aktaş Kurtlar köyünde yağış sırasında ağaca düşen yıldırım otluk alanda yangın çıkardı; itfaiye ve jandarma ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gerede'de yağışta yıldırımdan alevlenen ağaç, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Gerede'de yıldırımın yol açtığı kısa arazi yangını:

Bolu'nun Gerede ilçesi Aktaş Kurtlar köyü yakınlarında, bölgede etkili olan yağış sırasında bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu çevredeki otluk alanda yangın çıktı.

Müdahale ve kontrol çalışmaları:

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

soğutma çalışmaları:

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, bölgedeki sönme riskini azaltmak için soğutma çalışması yürüttü.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE BİR AĞACA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKAN ARAZİ YANGINI, İTFAİYE...

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE BİR AĞACA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKAN ARAZİ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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