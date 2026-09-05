Gerede'de yağışta yıldırımdan alevlenen ağaç, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Gerede'de yıldırımın yol açtığı kısa arazi yangını:
Bolu'nun Gerede ilçesi Aktaş Kurtlar köyü yakınlarında, bölgede etkili olan yağış sırasında bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu çevredeki otluk alanda yangın çıktı.
Müdahale ve kontrol çalışmaları:
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
soğutma çalışmaları:
Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, bölgedeki sönme riskini azaltmak için soğutma çalışması yürüttü.
BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE BİR AĞACA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKAN ARAZİ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.
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