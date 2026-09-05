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Gazze'de tek iş makinesiyle enkaz araması: 150 naaşa ulaşma çabası

Gazze Sivil Savunma, Nuseyrat’taki 6 katlı Mühendisler Kulesi enkazında kalan yaklaşık 150 cenazenin çıkarılması için tek ekskavatörle çalışma başlattı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 17:42

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gazze'de tek iş makinesiyle enkaz araması: 150 naaşa ulaşma çabası

Gazze'de sınırlı kaynaklarla enkaz arama operasyonu

Gazze Şeridi'nin merkezi Nuseyrat Mülteci Kampı'nda, 31 Ekim 2023'te hedef alınan Mühendisler Kulesi enkazında kalan yaklaşık 150 Filistinlinin naaşına ulaşmak için yeni bir arama çalışması başlatıldı. Bölgede yıkılan 24 dairelik 6 katlı konuta yönelik saldırıda toplamda yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmiş, o dönem çıkarılan cenazelerin yarısına ulaşılmıştı.

çalışmanın kapsamı ve yerel hazırlıklar:

Nuseyrat Belediye Başkanı Nabil Al-Salhi, yeni çalışmanın esas amacını hayatını kaybedenlerin naaşlarını çıkarmak ve onların saygın bir şekilde defnedilmelerini sağlamak olarak açıkladı. Belediye, yolları açma ve çevredeki tahribatı temizleme gibi lojistik desteklerle Sivil Savunma ekiplerinin çalışma alanını kolaylaştırmak için kısıtlı kaynaklarını seferber etti.

ekipman eksikliği ve uluslararası çağrı:

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal ekiplerin ciddi ekipman sıkıntısı yaşadığını vurguladı. Bassal, enkaz altında uzun süre kalan cenazelerin çoğunun yalnızca kemiklerine ulaşılabileceğini belirtti ve Gazze genelinde yıkılan yapıların altında en az 8 bin cenazenin bulunduğuna inanıldığını söyledi. Şu an ekiplerin kullanımında bulunan ağır iş makinesi sayısının yalnızca 1 ekskavatör olduğunu ifade etti.

Bassal, mevcut kaynakların yıkımın boyutu ve kayıp insan sayısına göre "tamamen yetersiz" olduğunu belirterek, kurtarma ve cenaze çıkarma çalışmalarının tamamlanabilmesi için uluslararası toplumdan gerekli ağır makinelerin sağlanması çağrısında bulundu. Yetkililer, ailelerin sevdiklerinin akıbetini öğrenme, onlara veda etme ve onurlu defin haklarını vurguluyor.

Başlatılan çalışma, enkazdan cenaze çıkarma işlemlerinin sadece teknik bir müdahale olmadığını; aynı zamanda travmanın hafifletilmesi, adalet ve insani hakların tesisi açısından kritik bir adım olarak nitelendiriliyor. Yerel yönetim ve Sivil Savunma arasındaki koordinasyon, kısıtlı imkanlara rağmen operasyonun sürdürülmesinde belirleyici rol oynuyor.

Operasyonun ilerleyişi, ekipman desteğinin gelmesine ve güvenli çalışma koşullarının sağlanmasına bağlı olarak önümüzdeki günlerde daha netleşecek. Yetkililer, ailelerin yıllardır beklediği naaşların çıkarılması ve saygılı defin sürecinin tamamlanmasının önemini bir kez daha tekrar ediyor.

NUSEYRAT BELEDİYE BAŞKANI NABİL AL-SALHİ AÇIKLAMA YAPTI

NUSEYRAT BELEDİYE BAŞKANI NABİL AL-SALHİ AÇIKLAMA YAPTI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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