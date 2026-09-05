Tahliye kararı geri çekildi: saldırganın annesi yeniden gözaltında

Gelişme ve dava süreci:

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen ve 9 öğrenci ile 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli için oy çokluğuyla tahliye kararı verdi.

Ailelerin itirazı ve mahkemenin kararı:

Tahliye kararının açıklanmasının ardından, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve avukatları bugün Kahramanmaraş Adliyesi'ne gelerek karara itirazda bulundu. Yapılan başvurunun ardından aynı mahkeme, Mersinli hakkında tutukluluk halinin devamına karar vererek hakkında yakalama kararı çıkardı. Tahliye sonrası Osmaniye'ye gittiği öğrenilen Pınar Peyman Mersinli, polis ekiplerince Osmaniye dolaylarında yakalanarak gözaltına alındı.

Avukat ve ailelerin açıklamaları:

Saldırıda hayatını kaybeden ailelerin avukatı Özcan Kara, adliye önünde yaptığı açıklamada itiraz sürecini başlattıklarını belirtti ve mahkemenin tekrar yakalama kararı çıkardığını kaydetti. Kara, alınan bilgiler doğrultusunda sanığın Osmaniye dolaylarında yeniden yakalandığını ifade etti.

Hayatını kaybeden öğrencilerden Belinay Nur Boyraz'ın babası Murat Boyraz ise karara ilişkin, Adalet yerini buldu. Bir üst mahkemeye çok teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu. Aileler, verilen kararların ardından adliye önünden ayrıldı.

Olayın hukuki takibiyle ilgili süreçte mahkemenin verdiği ara kararlar ve ailelerin başvuruları, davanın seyrini doğrudan etkiledi. Bugünkü gelişme, tahliye kararına karşı yapılan itirazın mahkeme tarafından kabul edilmesi ve bunun sonuçlarının hızlıca uygulanmasıyla sonuçlandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 9 ÖĞRENCİ VE 1 ÖĞRETMENİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OKUL SALDIRISINA İLİŞKİN DAVADA, SALDIRGANIN ANNESİ PINAR PEYMAN MERSİNLİ HAKKINDA VERİLEN TAHLİYE KARARINA YAPILAN İTİRAZ SONUÇ VERDİ, KAHRAMANMARAŞ 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ MERSİNLİ'NİN YENİDEN TUTUKLANMASINA YÖNELİK YAKALAMA KARARI VERDİ, TAHLİYE EDİLMESİNİN ARDINDAN OSMANİYE'YE GİDEN PINAR PEYMAN MERSİNLİ POLİS EKİPLERİNCE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI.