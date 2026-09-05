ABD, Hark Adası ve Umman Körfezi'nde üç İran petrol tankerini imha etti

CENTCOM saldırıyı doğruladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki ABD güçlerinin İran’a ait üç ham petrol tankerine yönelik saldırı gerçekleştirdiğini yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamaya göre operasyon, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun bölgede devriye gezen iki ABD savaş gemisine balistik füze fırlatmasının ardından yapıldı.

CENTCOM açıklamasında, bir ABD uçak gemisi ve güdümlü füze destroyerine yönelik saldırıların başarısız olduğu, hiçbir ABD personelinin zarar görmediği vurgulandı. ABD güçlerinin Hark Adası açıklarında M/T Downy ve Cask yakınlarındaki M/T Stark 1 adlı tankerlere vurduğu; ayrıca Umman Körfezi’nde yükü olmayan M/T Kylo ("Noxen" olarak da biliniyor) adlı tankerinin tamamen imha edildiği bildirildi. CENTCOM, mürettebata gemiyi terk etme emri verildikten sonra gemideki birçok kritik noktanın vurulduğunu belirtti.

tankerlere ilişkin iddialar:

Açıklamada, söz konusu üç İran ham petrol tankerinin İran Devrim Muhafızları’nı ve bölgesel vekillerini finanse eden milyarlarca dolarlık gizli bir ağın parçası olduğu iddia edildi. CENTCOM, bu ağın faaliyetlerinin İran’ın enerji ve lojistik kapasitesi üzerinden finansman sağladığını öne sürdü ve "İran’ın bunları savunacak hiçbir imkanı yok" ifadelerine yer verildi.

komutanın uyarısı:

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper da duruşunu ve tehdidi açık biçimde ifade etti: "İran Devrim Muhafızları’na mesajımız açık: Eğer gemilerimizden 2’sine ateş ederseniz, size çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödeteceğiz, sizin 2 geminizi de imha edeceğiz." Cooper, ABD güçlerini savunmaktan çekinilmeyeceğini ve gerekirse "İran’ın sınırlı ve savunmasız petrol filosunu yok edeceğiz" sözleriyle ekledi.

İran medyası ise bugün Hark Adası açıklarında İran’a ait bir petrol tankerinin ABD füzeleriyle vurulduğunu bildirmişti. CENTCOM açıklaması bu iddiayı operasyonun gerekçesi ve hedefleri bağlamında doğrulayan resmi beyan niteliğinde oldu.

ABD’nin açıklaması, bölgedeki gerilimin ekonomik ve güvenlik boyutlarına işaret ederken, operasyonla ilgili ayrıntı ve takip eden adımların önümüzdeki dönemde izleneceği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin İran'ın 3 ham petrol tankerine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.