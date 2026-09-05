Cumayeri'nde traktör devrildi: sürücü araç altında kalarak yaşamını yitirdi

kaza yerinde yaşananlar:

Alınan bilgilere göre, Düzce’nin Cumayeri ilçesi Avlayan köyü mevkiinde sürücünün kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen araç altında kalan kişinin kimliği yetkililerce Mücahit Mutlu (50) olarak tespit edildi.

müdahale ve tespit:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Mutlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

soruşturma ve cenaze işlemleri:

Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi ve tespit işlemleri için Düzce Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olayın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

DÜZCE'NİN CUMAYERİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA BİR KİŞİ TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ.