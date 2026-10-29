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Ankara'da zirve hazırlıkları: Türk Devletleri Zirvesi öncesi asayiş ve trafik uygulaması

TDT 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi önlemleri kapsamında Ankara'da yapılan operasyonlarda sürücü belgeleri kontrol edildi, araçlarda arama yapıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 02:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ankara'da zirve hazırlıkları: Türk Devletleri Zirvesi öncesi asayiş ve trafik uygulaması

Ankara'da zirve hazırlıkları: Türk Devletleri Zirvesi öncesi asayiş ve trafik uygulaması

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde Ankara'da polis ekipleri tarafından kapsamlı asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Uygulama, kent merkezinde güvenliği artırmaya yönelik planlı önlemler arasında yer aldı.

Uygulamanın yapıldığı nokta ve kapsamı:

Denetimler 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve çevresinde gerçekleştirildi. Ekipler, bölgede bulunan araç ve kişiler üzerinde kontrol yaptı; çeşitli şüpheli araç ve kişilere yönelik aramalar uygulandı ve gerekli güvenlik kontrolleri yürütüldü.

Denetimlerde yapılan işlemler ve sonuçları:

Polis ekipleri tarafından sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi ve araçlarda asayiş araması yapıldı. Kontroller sonucunda bazı sürücülere idari ve cezai işlem uygulandığı bildirildi. Bu denetimler, zirve süresince uygulanan güvenlik tedbirlerinin bir parçası olarak planlı şekilde sürdürüldü.

ANKARA’DA, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) 13. DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ KAPSAMINDA...

ANKARA’DA, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) 13. DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN GÜVENLİK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA POLİS EKİPLERİNCE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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