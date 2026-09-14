Anne, kayıp bebeğin babası tarafından götürüldüğünü ve öldürüldüğünü iddia etti

Sivas’ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılıkla uğraşan ailenin 3 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra için yürütülen soruşturmada, olayın kilit ismi konumundaki anne E.B.nin ifadeleri gündemi değiştirdi. Başlangıçta çocuğun yabani hayvanlar tarafından götürülmüş olabileceği öne sürülürken, anne önce çelişkili beyanlar verdi, daha sonra ise iddialarını sert biçimde değiştirdi.

soruşturmanın seyri:

Olayın başlaması jandarmaya yapılan ihbarla oldu. İddiaya göre E.B., 2 gün önce jandarmayı arayıp kızlarının kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeyi aramaya başladı. Divriği Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı; ilk etapta baba Y.B. ve olaya karıştığı değerlendirilen K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. gözaltına alındı. Daha sonra şüpheli görülen anne E.B. de gözaltına alındı, 24 saatlik gözaltı süresinin ardından ek süre talep edildi ve bugün 3 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerle birlikte gözaltındaki kişi sayısı dokuz olarak açıklandı.

annenin ifadelerindeki çelişkiler:

İfadesinde ilk aşamada bebeğin "para karşılığı babası tarafından satıldığı" yönünde beyanlar veren E.B., daha sonra bu sözlerini değiştirerek, bebeği "babasının öldürüp hayvancılık yaptıkları bölgeye gömdüğünü" öne sürdü. Bu yeni iddia üzerine savcılık talimatıyla bölgede ceset araması yapıldı; kadavra köpekleriyle yürütülen aramalarda henüz herhangi bir ceset bulunamadı.

Anne ifadesinde, 15 yaşında evlendirildiğini ve evlendiği yıllarda eşinden şiddet gördüğünü anlattı. "Ben en baştan beri doğruları söylemek istedim ancak kocam Y.B. ve görümcem R.B.’den korktum. Kocam Y.B.'nin ailesi beni sevmiyor. Ben kocamla 15 yaşında evlendim..." şeklinde ifadeler kullandı ve aile içi baskı ve şiddet iddialarına yer verdi.

Ayrıca E.B., ilk ifadesinde tanımadığını söylediği bir veterineri, kocasının baskısı nedeniyle suçladığını belirterek bu beyanını da geri aldı: "Vermiş olduğum ifadem tamamen yanlıştır. Bu ifadeyi kocam ve görümcemin korkusundan verdim. M.Ç. isimli şahsı tanımıyorum." şeklinde konuştu. Anne, kocası Y.B.nin kendisine çocuğun bir araçla alındığını söylemesi yönünde baskı yaptığını ve jandarmaya verilen ilk bilgilerin de yönlendirme sonucu ortaya çıktığını aktardı.

tanıklıklar ve arama çalışmaları:

Olay günüyle ilgili anlattıklarında anne, kızını uyutmak için babasının sırtına bindirdiğini, daha sonra babanın bebeği kucağına alıp çadırın üst kısmındaki söğüt ağaçlarının bulunduğu istikamete doğru götürdüğünü gördüğünü söyledi. Anne, kocasıyla kendi arasında yaklaşık 200 metre mesafe olduğunu, bu nedenle çocuğun nereye götürüldüğünü soramadığını belirtti. Komşuların durumu fark etmesi üzerine aramalar başlatıldı ancak ilk gece ve ertesi gün yapılan aramalarda Büşra bulunamadı.

Jandarma ekipleri ve AFAD çalışmaları sürdürürken, savcılık süreç boyunca ifadeler ve deliller ışığında soruşturmayı genişletiyor. Gözaltındaki kişilerdeki sorgulamalar devam ediyor; anneden gelen ifadelerdeki çelişkiler ve çarpıcı iddialar, soruşturmanın odağını aile içi ilişkilere ve olası yönlendirmelere kaydırmış durumda.

Yetkililer, arama ve soruşturma çalışmalarını sürdürdüklerini; bulunacak yeni deliller doğrultusunda adli süreçte adım atılacağını belirtti. Şu an için kayıp bebeğe ilişkin kesin bir sonuca ulaşılamadı.

SİVAS’IN DİVRİĞİ İLÇESİNDE 3 GÜNDÜR ARANAN 11 AYLIK BEBEK SORUŞTURMASINDA OLAYIN KİLİT NOKTASINDAKİ ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI, ANNE İFADEDE BABA VE YAKINLARINI SUÇLADI.