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Anne kedinin yavrularını koruma anı Bayraklı'da kameraya yansıdı

Bayraklı'da köpeğiyle dışarı çıkan bir kişinin, yavrularıyla duran anne kediye tekme atıp ardından köpeğine saldırması güvenlik kamerasına takıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Anne kedinin yavrularını koruma anı Bayraklı'da kameraya yansıdı

Anne kedinin yavrularını koruma anı Bayraklı'da kameraya yansıdı

İzmir'in Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dışarı çıkan bir şahsın bina önünde duran kediye yönelik davranışı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpeğiyle birlikte dışarı çıkan şahsın, yavrularıyla birlikte duran anne kediye tekme attığı görülüyor.

Görüntüler ne gösteriyor:

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, şahsın aniden yöneldiği kedinin aldığı darbeyle şaşırdığı ve yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket ettiği dikkat çekiyor. Kedi, tekmenin ardından teyakkuz durumuna geçerek şahsın yanındaki köpeğe karşı tepki veriyor; bu anlar kamerada net şekilde kayıtlı.

Kayıtların taşıdığı önem ve sorumluluk:

Olayın apartman kamerasına yansıması, davranışın belgelendiği anlamına geliyor. Bu tür görüntüler, hayvanlara yönelik şiddetin tespitinde önemli kanıt oluşturuyor. Olayın yaşandığı bölge Manavkuyu Mahallesi olarak kaydedildi ve kayıtlarda öne çıkan unsurlar kamuoyunun dikkatine sunulmuş durumda.

Görüntüler, kedinin yavrularına yaklaşan tehdide karşı verdiği tepkiyi ve olayın anbean kaydedilmesini ortaya koyuyor. Yetkili mercilere veya ilgili kuruluşlara başvurma ihtiyacı doğabilecek bu tür vakalarda, kayıtların korunması ve olayın belgelenmesi önem taşıyor.

BAYRAKLI İLÇESİNDE BİR APARTMANDAN ÇIKAN ŞAHIS, BİNA ÖNÜNDE YAVRULARIYLA BİRLİKTE DURAN KEDİYE...

BAYRAKLI İLÇESİNDE BİR APARTMANDAN ÇIKAN ŞAHIS, BİNA ÖNÜNDE YAVRULARIYLA BİRLİKTE DURAN KEDİYE TEKME ATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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