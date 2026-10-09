Anneler için 60 biniş hakkı: Muğla Büyükşehir anne kartında kapsamlı düzenleme

Muğla Büyükşehir'den anne kartına yeni hamle:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli annelerin kent içi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Anne Kart uygulamasında önemli bir düzenlemeye gitti. Meclis kararına göre, 0-4 yaş aralığında çocuğu bulunan ve Muğla Kart sahibi annelerin kartlarındaki mevcut biniş hakları her ay 60 biniş düzeyine tamamlanacak.

Başlangıçta 14 Kasım 2024 tarihli ve 346 sayılı karar ile uygulamaya geçirilen Anne Kart projesi, ekonomik desteğe ihtiyaç duyan annelerin temel gereksinimlerini karşılama ve sosyal yaşama katılımlarını artırma hedefiyle hayata geçirilmişti. Yeni düzenleme, bu hedefi güçlendirerek aylık destek tutarlılığını garanti altına alıyor.

Uygulamanın kapsamı ve amaçları:

Anne Kart uygulaması il genelindeki dar gelirli anneleri kapsıyor. 0-4 yaş aralığında çocuğu bulunan Muğla Kart sahibi anneler, şehir içi toplu taşımada ücretsiz seyahat edebilecek. Kararın amaçları arasında kadınların sosyal yaşama daha aktif katılması, günlük ulaşım maliyetlerinin aile bütçesine etkisinin azaltılması ve uzun vadeli sosyal desteğin düzenli hale getirilmesi bulunuyor.

Finansman ve operasyonel detaylar:

Yeni düzenleme çerçevesinde, Anne Kart kullanıcılarının gerçekleştirdiği yolculukların bedeli, kullanılan biniş sayısına göre MUTTAŞ tarafından faturalandırılacak. Şehir içi indi-bindi ücret tarifesinde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından bir değişiklik yapılması halinde ulaşım bedelleri güncel tarife üzerinden hesaplanacak ve oluşan tutar Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından MUTTAŞ'a ödenecek.

Bu mekanizma, belediyenin sosyal destek yükümlülüğünü şeffaf bir faturalama süreciyle yerine getirmesini sağlarken, annelerin düzenli ve güvenli bir şekilde destekten yararlanmasına zemin hazırlıyor.

Belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras kararı sosyal belediyecilik anlayışının bir uzantısı olarak tanımladı. Başkan Aras uygulamanın herkes için eşitlik ve dayanışma ilkelerine dayandığını vurgulayıp, Muğla'da hiçbir annenin ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle sosyal yaşamdan uzak kalmasını istemediklerini belirtti. Aras, bu tür desteklerin kadınların ve çocukların yaşamını kolaylaştırma ve aile bütçelerine katkı sağlama amacında olduğunu ifade etti.

Meclis kararıyla hayata geçirilen bu düzenleme, ihtiyaç sahibi annelerin ulaşım desteğinin sürekliliğini güvence altına alırken, günlük yaşam pratiklerinde doğrudan bir rahatlama sağlayacak şekilde tasarlandı. Belediyenin sosyal hizmetler alanındaki hamleleri, benzer kentsel destek programlarının sürdürülebilirliği açısından önemli bir örnek oluşturuyor.

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