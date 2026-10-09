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Seydikemer'de kırsal ulaşım güçlendi: Girdev ve Erendağ yolları yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer'de Girdev Yaylası ve Erendağ yollarında toplam 102 milyon 550 bin TL'lik yatırımla altyapı çalışmalarını tamamladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Seydikemer'de kırsal ulaşım güçlendi: Girdev ve Erendağ yolları yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi 102 milyon 550 bin TL yatırımla yol yenilemesini tamamladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle Seydikemer ilçesindeki iki kritik güzergâhta çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamında Girdev Yaylası ile Erendağ yollarında toplam 102 milyon 550 bin TL tutarındaki yatırım hayata geçirildi.

Yapılan çalışmaların ayrıntıları:

Yayla Girdev yolunda, Girdev Gölü bağlantısında 14,5 kilometre plentmiks temel serimi ile birinci ve ikinci kat sathi kaplama işleri tamamlandı. Bu çalışmaların amacı, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra yayla turizmini desteklemek ve ulaşımı daha emniyetli hâle getirmektir.

Erendağ yolunda ise Büyükşehir ekipleri 7,2 kilometre plentmiks temel serimi ile birinci ve ikinci kat sathi kaplama uygulamasını sonlandırdı. Yenilenen yolun bölgenin turizm potansiyelini güçlendirmesi ve ulaşım konforunu artırması hedefleniyor.

Yerel yönetim ve halkın değerlendirmesi:

Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı ve Seydiler Mahalle Muhtarı Mehmet Güven, Girdev ve Erendağ yollarının uzun yıllardır beklenen bir ihtiyaç olduğunu belirterek, projenin hayallerini gerçekleştirdiğini ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Harita Teknikeri Umutcan Durgut ise yaptığı açıklamada ilçede başlatılan çalışmaların toplam 102 milyon 500 bin TL tutarında bir yatırım çerçevesinde planlandığını söyledi ve Erendağ'daki 7.200 metre sıcak kaplama ile Yayla Girdev yolundaki 14.500 metre plentmiks temel seriminin tamamlandığını aktardı. Durgut, çalışmaların yalnızca günlük ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayıp tarım, hayvancılık ve turizmin gelişmesine de katkı sağladığını vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Girdev Yaylası ve Erendağ'da gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarının, bölge halkının hayatını kolaylaştırmanın yanında üretim ve turizme de olumlu yansıyacağını belirtti. Aras, bölgenin doğal güzellikleri ve Yörük kültürüyle birlikte ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Tamamlanan çalışmalar sayesinde Seydikemer'de ulaşım altyapısında önemli bir iyileşme sağlanırken, bölge sakinlerinin erişilebilirliği ve güvenliği artırılmış; tarımsal üretim, hayvancılık ve yayla turizminin sürdürülebilir gelişimine yönelik adımlar atılmış oldu.

SEYDİKEMER GİRDEV VE ERENDAĞ YOLLARI 102 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA YENİLENDİ

SEYDİKEMER GİRDEV VE ERENDAĞ YOLLARI 102 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA YENİLENDİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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