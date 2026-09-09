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Annesine refakat ettiği için sokağa atılan kadın belediye ve sosyal hizmetlerle güvenceye alındı

Annesinin yoğun bakımına refakat ettiği için eşi tarafından eşyaları sokağa atılan 47 yaşındaki Ebrar Ayşesun Güneş, 4 yaşındaki oğlu Miraç'la belediye ve sosyal hizmetlerin desteğiyle korundu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Annesine refakat ettiği için sokağa atılan kadın belediye ve sosyal hizmetlerle güvenceye alındı

Olayın gelişimi:

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Ebrar Ayşesun Güneş, annesinin yaklaşık 8 ay önce rahatsızlanmasının ardından yoğun bakımda yatan yakınını ziyaret etmek için sık sık hastaneye gidiyordu. İddiaya göre bu duruma tepki gösteren eşi Faruk G., tartışma sonrası evi terk etti.

Birkaç gün sonra eşi kiracı sözleşmesini iptal etti ve eve gelerek Güneş'in eşyalarını kapının önüne koydu. Evden çıkarılan eşyaların arasında kalan Güneş, 4 yaşındaki oğlu Miraç ile birlikte sokakta kalmak zorunda kaldı.

Mağdurun anlatımı:

Güneş, annesinin bilincinin yerinde olmadığını ve iki ay boyunca hastaneye gidip geldiğini anlattı. "Annem yoğun bakımdaydı, bilinci yerinde değildi. İki ay boyunca hastaneye gidip geldim. Eşim bu durumdan sıkıldı," diyerek yaşananları aktardı. Eşyaların sokağa çıkarılmasının ardından sabah oğlunu çuvalların üzerine yatırmış halde bulduğunu, gün boyunca yiyecek ve suya erişimlerinin olmadığını söyledi.

Yaşadığı mağduriyet nedeniyle memleketi Diyarbakır'a dönmek istediğini belirten Güneş, yakınlarının yanına giderek çocukla birlikte yeniden hayat kurmayı hedeflediğini ifade etti.

Belediye ve sosyal hizmet müdahalesi:

Görüntülerin ve mağduriyetin duyulmasının ardından Arnavutköy Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ilçe sosyal hizmet ekipleri devreye girdi. Müdahaleyle Güneş ve oğlu için acil konaklama sağlandı ve nakdi yardım işlemleri başlatıldı.

Güneş'in Diyarbakır'a dönme isteği üzerine, ev eşyalarının nakliyesi masrafları Arnavutköy Belediyesi tarafından karşılanacağı, ailenin acil ihtiyaçları için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Arnavutköy Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından nakdi destek sağlandığı bildirildi.

Olay sırasında eşyaların sokağa çıkarıldığı ve Güneş ile 4 yaşındaki oğlunun eşyaların arasında beklediği anlar görüntülendi. Yerel ekiplerin müdahalesiyle ailenin kısa vadeli barınma ve temel ihtiyaç desteği sağlanmış durumda.

ARNAVUTKÖY’DE YAŞAYAN 47 YAŞINDAKİ EBRAR AYŞESUN GÜNEŞ, YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖREN ANNESİNE...

ARNAVUTKÖY’DE YAŞAYAN 47 YAŞINDAKİ EBRAR AYŞESUN GÜNEŞ, YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖREN ANNESİNE REFAKAT ETTİĞİ GEREKÇESİYLE EŞİ TARAFINDAN TERK EDİLDİ. EŞYALARI SOKAĞA ATILAN KADIN, 4 YAŞINDAKİ OĞLU MİRAÇ İLE BİRLİKTE GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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