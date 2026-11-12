Antakya operasyonunda 12 yıl 6 ay hapisle aranan uyuşturucu hükümlüsü cezaevine gönderildi

Operasyon ve yakalanma:
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. Antakya'da gözaltına alındı.
Kaynakta suçun uyuşturucu madde imal ve ticareti olduğu belirtildi; emniyetin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışması sonucu gözaltı sağlandı.
Adli süreç ve tutuklama:
Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.A., adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.A., cezaevine teslim edildi.
ANTAKYA’DA UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!