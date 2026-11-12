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Antakya operasyonunda 12 yıl 6 ay hapisle aranan uyuşturucu hükümlüsü cezaevine gönderildi

Hatay polisi, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.A.'yı Antakya'da yakalayarak tutukladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antakya operasyonunda 12 yıl 6 ay hapisle aranan uyuşturucu hükümlüsü cezaevine gönderildi

Operasyon ve yakalanma:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. Antakya'da gözaltına alındı.

Kaynakta suçun uyuşturucu madde imal ve ticareti olduğu belirtildi; emniyetin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışması sonucu gözaltı sağlandı.

Adli süreç ve tutuklama:

Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.A., adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.A., cezaevine teslim edildi.

ANTAKYA’DA UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI.

ANTAKYA’DA UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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