İskenderun'da kurşunlanan eve ilişkin soruşturmada şüpheli cezaevine gönderildi

olayın seyri:

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 9 Kasım tarihinde Buluttepe Mahallesi’nde bir evin kurşunlanması ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan ön inceleme ve delil toplama çalışmaları neticesinde fail olduğundan şüphelenilen kişinin tespit edildiği belirtildi.

arama ve yakalama:

Şüphelinin kimliği, polis çalışmalarında İ.K. olarak belirlendi. Şüpheli, evinde yakalanarak gözaltına alındı ve adreste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

yargı süreci:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.K. hakkında yürütülen işlem sonucunda mahkemece tutuklama kararı verildi ve şüpheli cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSKENDERUN’DA İKAMET KURŞUNLAMA OLAYIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.