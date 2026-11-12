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Gece yarısı lüks araç alevlere teslim oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki 06 ZK 666 plakalı Mercedes gece 02.30'da yanarak küle döndü; yanındaki araçta da hasar oluştu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece yarısı lüks araç alevlere teslim oldu

Olayın ayrıntıları:

Adana'nın Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında bir apartmanın bahçesinde park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın, 06 ZK 666 plakalı Mercedes marka araçta başladı ve kısa sürede büyüdü.

Alevler, Mercedes'in hemen yanında park halindeki diğer araca da sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmasını gerçekleştirdi. Müdahale sonrası yapılan tespitlerde, Mercedes marka aracın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği, bitişikteki araçta ise maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattıklarını açıkladı. Olayla ilgili detaylı bulguların adli ve idari soruşturma sonucu netleşeceği belirtildi.

Gece yarısı lüks otomobil ve yanındaki araç küle döndü

Gece yarısı lüks otomobil ve yanındaki araç küle döndü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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