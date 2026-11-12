Ayvalık ve Bergama arasında tarım odaklı iş birliği vurgusu

Ayvalık ve Bergama oda başkanları karşılıklı iş birliğini güçlendirme sözü verdi

İzmir’in Bergama ilçesinde görev yapan dört meslek odası başkanı, Ayvalık Ziraat Odası’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Heyeti; Bergama Ziraat Odası Başkanı Ahmet Vural, Bergama Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Gergin, Bergama Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Kızıltaş ve Bergama Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Şahan oluşturdu. Ev sahipliğini ise Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Ramazan Seller, Meclis Başkanı Ersan Adli, yönetici Mete Altan ve Genel Sekreter Murat Davranlı yaptı.

Görüşmenin odağı: ortak projeler ve ekonomik iş birliği:

Tarım başta olmak üzere ticaret, esnaf faaliyetleri ve ulaşım alanlarında iki komşu ilçe arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi toplantının ana gündem maddelerindendi. Bergama heyeti, Bergama’nın il statüsü kazanması halinde hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar ve koordinasyon modelleri hakkında Ayvalık yöneticilerine bilgi verdi. Toplantıda, tarıma dayalı üretimin entegrasyonu, pazar ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ulaşım altyapısının esnaf-müşteri erişimini kolaylaştıracak biçimde planlanması üzerinde duruldu.

Ayvalık’tan birlik ve coğrafya vurgusu:

Ayvalık Ziraat Odası yöneticileri, Bergama’nın il olup olmamasının kendileri için öncelikli bir konu olmadığını belirterek iş birliğine açık olduklarını vurguladı. Seller ve Adli, toplantıda katılımcılara "Önemli olan ortak coğrafyamızın kazanması" mesajını iletti. İki ilçenin tarihi ve ekonomik bağlarının idari statülerden bağımsız olarak güçlendirilebileceği, bölgesel kalkınma odaklı projelerle daha somut adımlar atılabileceği ifade edildi.

Dayanışma ve takip adımları:

Karşılıklı iyi niyet ve dayanışma mesajlarının öne çıktığı ziyarette, meslek odaları arasında sürdürülebilir diyalog mekanizmalarının kurulması ve ortak çalışma grupları oluşturulması ihtiyacı dile getirildi. Ziyaret, iki ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunabilecek proje önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi; taraflar ilerleyen dönemde atılacak somut adımları birlikte takip etme kararı aldı.

AYVALIK VE BERGAMA ARASINDA TARIM BAŞTA OLMAK ÜZERE HER ALANDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI