Jandarma eş zamanlı baskınla fuhuş soruşturmasında 3 kişiyi tutukladı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, "fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek, yer temin etmek veya kolaylaştırmak" suçlamalarıyla bağlantılı şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Operasyonda hedeflenen dört kişiye ilişkin adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonun kapsamı:

Erzurum ve İzmir illerinde toplam beş ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin faaliyetlerinin tespit edildiği ifade edildi. Aramalar sırasında suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen deliller ve adli süreç:

Yürütülen soruşturma sonucu, "Fuhşa Teşvik Etmek, Aracılık Etmek, Yer Temin Etmek veya Kolaylaştırmak" suçlarını işlediği belirlenen üç şüpheli tutuklandı ve Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi.

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçların önlenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edilmektedir" açıklaması yapıldı.

ERZURUM’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN FUHUŞA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.