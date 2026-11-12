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Sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın Manavgat’ta oturma odasını kullanılamaz hale getirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesi Taşağıl’da sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın itfaiye tarafından söndürüldü; oturma odası kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın Manavgat’ta oturma odasını kullanılamaz hale getirdi

Sobadan çıktığı değerlendirilen yangın evin oturma odasını kullanılamaz hale getirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede müdahale edilen olaylardan biri oldu. Yangının, ev sahibi Ahmet Demire ait evdeki sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Müdahale ve hasar:

Olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi ekipleri yangına hızlıca müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Yangın sonucu evin oturma odası kullanılamaz hale gelirken, evde belirgin ölçüde maddi hasar oluştu.

Değerlendirme ve süreç:

İlk bulgular sobadan kaynaklandığını işaret etse de, yetkililer yangının kesin çıkış nedenine ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü belirtiyor. Mahalle sakinlerinin ihbarı sayesinde itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi, yangının daha fazla alana sıçramasını engelledi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SOBADAN KAYNAKLANDIĞI DEĞERLENDİRİLEN EV YANGININDA OTURMA ODASI...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SOBADAN KAYNAKLANDIĞI DEĞERLENDİRİLEN EV YANGININDA OTURMA ODASI KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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