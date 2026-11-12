Koçarlı'da oyun ve grup çalışmalarıyla güçlenen dostluklar

Koçarlı Atatürk İlkokulu'nda akran dostluk buluşması

Akran Dostluk Hareketi Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, hem eğlenme hem de birbirine destek olma deneyimini yaşadı. Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Koçarlı Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen program, okulun sosyal iklimini güçlendirmeyi hedefledi.

etkinliklerin içeriği:

Atatürk İlkokulu'nda yapılan çalışmalarda çocuklar çeşitli oyunlar, drama ve grup etkinlikleriyle bir araya geldi. Aktiviteler, paylaşma, yardımlaşma ve takım halinde hareket etme becerilerini ön plana çıkardı. Öğrenciler; ortak hedeflere ulaşmak, sorumluluk paylaşmak ve yeni arkadaşlıklar kurmak üzerine yönlendirildi.

katılımcılar ve mesajlar:

Programa Kaymakam Ramazan Taşkın'ın eşi Burcu Taşkın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Pınar Turan, Gençlik Merkezi Müdürü Esra Çolak ve proje ekibi katıldı. Yetkililer, birlikte hareket etmenin ve empati kurmanın erken yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Etkinliğin uygulama aşamasında gönüllü gençlerin katkısı öne çıktı; hazırlık ve uygulamadaki destekleri için teşekkür edildi. Gün sonunda öğrencilere ikram yapılarak sosyal etkileşimin ve paylaşmanın pekiştirilmesine katkı sağlandı.

Proje, okul düzeyindeki ilk etkinlik olarak tamamlandı ve ilerleyen dönemlerde benzer buluşmaların sürdürüleceği belirtildi.

AKRAN DOSTLUK HAREKETİ PROJESİ KAPSAMINDA KOÇARLI ATATÜRK İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE ÖĞRENCİLER, OYUNLAR VE GRUP ÇALIŞMALARIYLA HEM EĞLENDİ HEM DE PAYLAŞMA, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DUYGULARINI PEKİŞTİRDİ.