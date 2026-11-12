Dolar 50,2531 +0,05%
Euro 55,8469 +0,17%
Bist 11.808,58 +1,22%
Altın Gram 6.401,62 -0,96%
EUR/USD 1,1090 +0,00%
Brent Petrol 93,48 +0,78%
--°

Koçarlı'da oyun ve grup çalışmalarıyla güçlenen dostluklar

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen Akran Dostluk Hareketi'nde Atatürk İlkokulu öğrencileri oyun ve grup çalışmalarıyla paylaşma ve dayanışma öğrendi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Koçarlı'da oyun ve grup çalışmalarıyla güçlenen dostluklar

Koçarlı Atatürk İlkokulu'nda akran dostluk buluşması

Akran Dostluk Hareketi Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, hem eğlenme hem de birbirine destek olma deneyimini yaşadı. Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Koçarlı Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen program, okulun sosyal iklimini güçlendirmeyi hedefledi.

etkinliklerin içeriği:

Atatürk İlkokulu'nda yapılan çalışmalarda çocuklar çeşitli oyunlar, drama ve grup etkinlikleriyle bir araya geldi. Aktiviteler, paylaşma, yardımlaşma ve takım halinde hareket etme becerilerini ön plana çıkardı. Öğrenciler; ortak hedeflere ulaşmak, sorumluluk paylaşmak ve yeni arkadaşlıklar kurmak üzerine yönlendirildi.

katılımcılar ve mesajlar:

Programa Kaymakam Ramazan Taşkın'ın eşi Burcu Taşkın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Pınar Turan, Gençlik Merkezi Müdürü Esra Çolak ve proje ekibi katıldı. Yetkililer, birlikte hareket etmenin ve empati kurmanın erken yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Etkinliğin uygulama aşamasında gönüllü gençlerin katkısı öne çıktı; hazırlık ve uygulamadaki destekleri için teşekkür edildi. Gün sonunda öğrencilere ikram yapılarak sosyal etkileşimin ve paylaşmanın pekiştirilmesine katkı sağlandı.

Proje, okul düzeyindeki ilk etkinlik olarak tamamlandı ve ilerleyen dönemlerde benzer buluşmaların sürdürüleceği belirtildi.

AKRAN DOSTLUK HAREKETİ PROJESİ KAPSAMINDA KOÇARLI ATATÜRK İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE...

AKRAN DOSTLUK HAREKETİ PROJESİ KAPSAMINDA KOÇARLI ATATÜRK İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE ÖĞRENCİLER, OYUNLAR VE GRUP ÇALIŞMALARIYLA HEM EĞLENDİ HEM DE PAYLAŞMA, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DUYGULARINI PEKİŞTİRDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okul koridorlarından öneri masasına: Serdal Şimşek öğretmenlerle buluştu
images

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden ara tatilde öğrencilere tam gün eğitim desteğ...
images

Hisarcık’ta eğitimde iş birliği ve gençlik odaklı adımlar
images

Ek yerleştirme işlemleri tamamlandı: ÖZYES sonuçlarına erişim başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da otobüs aramasında valizden 1 kilo 467 gram esrar çıktı

Bilecik'te sosyal hizmetlerde koordinasyon ve hizmet kalitesi öne çıktı

Bilecik'in kültür buluşması beklenen ilgiyi görmedi

Okul koridorlarından öneri masasına: Serdal Şimşek öğretmenlerle buluştu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi