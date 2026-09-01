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Antakya'da yeni yaşam umudu 1 milyon liraya mal oldu: aynı konutun birden fazla kişiye satıldığı iddiası

Hatay'ın Antakya ilçesinde Serkan Sürmeli, deprem konutuna 1 milyon lira ödediğini, aynı dairenin 6 kişiye daha satıldığını iddia ederek savcılığa başvurdu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antakya'da yeni yaşam umudu 1 milyon liraya mal oldu: aynı konutun birden fazla kişiye satıldığı iddiası

Antakya'da yeni yaşam umudu 1 milyon liraya mal oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremini yaşayan Serkan Sürmeli, yıkılan evinin ardından hak sahibi sayılmaması nedeniyle deprem konutlarından bir daireyi satın almak için 1 milyon lira ödediğini; ancak aynı konutun 6 kişiye daha satıldığını öğrendiğini söyleyerek dolandırıldığını iddia etti.

mağdurun iddiası:

Sürmeli, depremde evi yıkıldığını ve yaşanan sorunlar yüzünden hak sahibi olarak kayda geçmediğini, buna rağmen bir konut almak için uzlaşma sağladığını anlattı. Tapu ve ödeme yönteminin yılbaşı itibarıyla belirleneceği bildirildiği için devir işlemlerinin yılbaşına kadar bekletildiğini belirten Sürmeli, "Yeniden bir yaşam kurmak için ev satın almıştım, öğrendiğimize göre aynı şahıs evi 6 kişiye daha satmış" dedi.

Satın aldığı kişiyi tanıdığını ve o kişinin tefecilere düştüğünü, acele satmak zorunda kaldığını söyleyerek kandırdığını aktaran Sürmeli, satış ve ödeme sürecinin güvene dayandığını vurguladı. Ev sahibine ulaşılamadığını, telefonlarının kapalı olduğunu ve duyumlara göre şehir dışına çıktığını ifade etti.

resmi başvuru ve uyarılar:

Durumu fark ettikten sonra ilgili mercilere başvuran Sürmeli, konuyla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sürmeli ayrıca kamu kurumlarına gittiğinde ilgilenilmediğini, mağduriyetin devam ettiğini söyledi ve vatandaşları uyardı: "Tapusunu almadan ödeme yapmayın."

Yeni evli ve küçük çocuğu olduğunu belirten Sürmeli, yaşadıkları nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını, acil çözüm beklentisi içinde olduklarını kaydetti. Olayla ilgili soruşturmanın sonucu ve savcılığın izleyeceği yol, başvurunun ardından bekleniyor.

EV ALMA HAYALİYLE DOLANDIRILAN SERKAN SÜRMELİ

EV ALMA HAYALİYLE DOLANDIRILAN SERKAN SÜRMELİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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