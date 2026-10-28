Söke ovası için çiftçilere nefes, yılan balıklarına göç yolu:

Projenin hedefleri ve kapsamı:

Aydın'ın Söke ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü noktada inşa edilen regülatör projesiyle Söke Ovasındaki tarım arazilerinin tuzlanma riski azaltılmayı amaçlıyor. Çalışmaları süren yapı, sulama sezonunda deniz suyunun iç kesimlere ve sulama kanallarına ilerlemesini önleyerek toprak kalitesinin korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Projenin yatırım bedeli 440 milyon TL olarak açıklanırken, tamamlandığında bölge üretimi açısından önemli bir koruma mekanizması oluşturması bekleniyor.

Regülatörün temel hedefi, ovada devam eden tarımsal üretimi tuz kaynaklı verim düşüşlerinden korumak; bunun yanı sıra toprak solunumunun ve sulama suyu kalitesinin sürekliliğini sağlamak. Çalışmalar sahada aralıksız sürerken proje, hem tarımsal hem çevresel hedefleri eşzamanlı olarak ele alacak şekilde tasarlandı.

Yılan balıklarının göç yolu için tasarım:

Projenin çevresel boyutu, Bafa Gölü ile Ege Denizi arasındaki doğal yaşam bağlantısının korunmasını öne çıkarıyor. Üreme döngüleri kapsamında Meksika'daki Sargasso Körfezi'nden yola çıkarak Ege Denizi üzerinden Bafa Gölü'ne ulaşan yılan balıkları, yaklaşık 7 bin kilometrelik bir yolculuk yapıyor. Bu uzun göçü sürdürülebilir kılmak amacıyla projede Yılan Balığı Geçidi Kapaklı Regülatör inşa ediliyor.

Geçidin işlevi, yavru yılan balıklarının Bafa Gölü'ne ulaşmasını kolaylaştırmak ve ergin balıkların üreme göçlerini engellemeyecek bir bağlantı sunmak. Böylece tarımsal altyapı ile ekolojik koridorlar arasındaki denge korunmuş olacak; regülatör, tuzlu suyu engellerken doğal yaşamın sürekliliğine de katkı sağlayacak biçimde planlandı.

Beklenen etkiler ve bölgedeki durum:

Regülatörün tamamlanmasıyla birlikte tuzlu suyun ovaya girişinin engellenmesi, toprak kalitesinin korunması ve tarımsal verimliliğin artırılması amaçlanıyor. Proje sahasında yürütülen işler, bölge çiftçilerini tuzlanma kaynaklı risklere karşı korumaya yönelik bir altyapı sağlayacak. Aynı zamanda Yılan Balığı Geçidi Kapaklı Regülatör sayesinde Bafa Gölü çevresindeki ekolojik dengenin korunmasına yönelik adımlar atılmış olacak.

Çalışmaların ilerleyişi ve projenin işletmeye alınmasıyla Söke Ovası'nda üretim yapan çiftçilerin daha öngörülebilir bir sulama ve ürün güvenliği ortamına kavuşması, bölge doğal yaşamı için de olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE 440 MİLYON TL YATIRIMLA İNŞA EDİLEN REGÜLATÖR, TARIM ARAZİLERİNİ TUZLU SU TEHDİDİNE KARŞI KORURKEN BAFA GÖLÜ’NE ULAŞAN YILAN BALIKLARININ GÖÇ YOLUNU DA GÜVENCE ALTINA ALACAK.