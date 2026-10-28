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Teke Deresi'nde taşkın kamelyaları sürükledi

Elazığ'ın Palu ilçesinde sağanak sonrası Teke Deresi taştı; kıyıdaki ve su içindeki bank ve kamelyalar sürüklendi, vatandaşlar tedbir çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Teke Deresi'nde taşkın kamelyaları sürükledi

Teke Deresi'nde taşkın ve sürüklenen kamelyalar:

Elazığ'da etkili olan sağanak yağışlar Palu ilçesinde Teke Deresi'nin su seviyesinin hızla yükselmesine yol açtı. Derenin coşması sonucu kıyıdaki ve yaz aylarında serinlemek amacıyla suyun içine yerleştirilen bank ve kamelyalar sürüklendi. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

olayın gelişimi:

Sağanak yağışla birlikte derenin debisi arttı ve kıyı düzenlemeleri ile su içindeki yapılar akıntıya karşı dayanamayıp yer değiştirildi. Kamelyalar ve banklar, piknik sezonunun sona ermesi sonrası geri toplanmadığı için sel anında korumasız kaldı. Bu tür yapıların su kenarına geçici yerleştirilmesi, yoğun yağışlarda riskleri artırıyor.

vatandaşların çağrısı:

Yerel halk, piknik ve mesire alanlarındaki bank ile kamelyaların sezon bitiminde zamanında kaldırılması gerektiğini vurgulayarak yetkililerden uyarı ve müdahale beklediklerini belirtti. Yetkililere yönelik çağrıda; kıyı düzenlemelerinin gözden geçirilmesi, geçici yapıların güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların önlenmesi için tedbir alınması istendi.

Palu’da Teke Deresi coştu

Palu’da Teke Deresi coştu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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