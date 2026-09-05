Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden şehit yakınları ve gazilere kapsamlı destek merkezi

Antalya Büyükşehir, Kanal Mahallesi'nde şehit ve gazi yakınlarına psikolojik, fizyoterapi, diyetisyen desteği ile eğitim setleri sunan merkez açtı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden şehit yakınları ve gazilere kapsamlı destek merkezi

Şehit yakınları ve gazilere tek noktadan destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatan için canını feda eden şehitlerin emanetlerine ve gazilere yönelik hizmetlerini genişleterek Kanal Mahallesi'nde Şehit Yakınları ve Gaziler Hizmet Merkezi'ni açtı. Merkez, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in ziyaretiyle hizmete girdi; Özdemir merkezde görevli personelle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Hizmet alanları:

Merkez, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2023 yılında kurulan Şehit ve Gazi Yakınları Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarını pekiştiriyor. İçerisinde psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen'in görev yapacağı merkez, hem ruhsal hem fiziksel ihtiyaçlara yönelik destek sağlayacak. 0-18 yaş aralığı için çocuk ve ergen psikoterapisi ile 18 yaş ve üstü için yetişkin psikoterapisi hizmeti sunulacak. Merkez, şehit yakınlarının ve gazilerin ihtiyaç duyduklarında doğrudan başvurabilecekleri bir dayanışma noktası olarak planlandı.

Eğitim desteği ve uygulama:

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde merkez, şehit ve gazi yakınlarının ilkokul, ortaokul ve liseye başlayacak çocukları için hazırlanan eğitim setlerini de dağıtacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, hazırlanan setlerin içeriklerini aktardı. Setlerde sırt çantası, beslenme çantası, su matarası, kırtasiye malzemeleri ve oyun hamuru gibi malzemeler bulunuyor. Yavuz, ekiplerin kapı kapı gezerek bu setleri çocuklara teslim edeceklerini belirtti.

Başkan Vekili Büşra Özdemir, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak merkezin kendileri için özel bir anlam taşıdığını söyledi. Özdemir, şehitlerin ve gazilerin fedakârlığının hiçbir hizmetle ödenemeyeceğini belirterek, merkezin onların ihtiyaçlarına doğrudan dokunmayı amaçladığını ifade etti. Yeni eğitim öğretim yılında çocuklara başarı dileklerini ileten Özdemir, şehit ve gazilerin çocuklarının Türkiye'nin aydınlık geleceğine umut olması temennisinde bulundu.

Konuşmasını Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve özlemle anarak tamamlayan Başkan Vekili Özdemir, emanetlere sahip çıkmanın belediye olarak boyunlarının borcu olduğunu sözlerine ekledi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR MERKEZİ ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALAR...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR MERKEZİ ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğlaspor tesislerinde Latif Sakıcı'ya son veda
images

Vali Davut Gül Silivri açıklarında enkazı inceledi, arama-kurtarma çalışmaları s...
images

Kartepe'de okullarda son rötuşlar tamamlanıyor
images

Menteşe kırsalinde 50 tonluk modüler depolarla su arzı güçlendiriliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaman’da sahipsiz hayvanların bakım ve toplama planları masaya yatırıldı

Kurtuluş Mahallesi'nde merdiven kazası: 51 yaşındaki ziyaretçi hastanelik oldu

Muğlaspor tesislerinde Latif Sakıcı'ya son veda

Girne açıklarında arama sürüyor: 1 naaşa daha ulaşıldı, can kaybı 13'e yükseldi

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır