Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden şehit yakınları ve gazilere kapsamlı destek merkezi

Şehit yakınları ve gazilere tek noktadan destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatan için canını feda eden şehitlerin emanetlerine ve gazilere yönelik hizmetlerini genişleterek Kanal Mahallesi'nde Şehit Yakınları ve Gaziler Hizmet Merkezi'ni açtı. Merkez, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in ziyaretiyle hizmete girdi; Özdemir merkezde görevli personelle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Hizmet alanları:

Merkez, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2023 yılında kurulan Şehit ve Gazi Yakınları Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarını pekiştiriyor. İçerisinde psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen'in görev yapacağı merkez, hem ruhsal hem fiziksel ihtiyaçlara yönelik destek sağlayacak. 0-18 yaş aralığı için çocuk ve ergen psikoterapisi ile 18 yaş ve üstü için yetişkin psikoterapisi hizmeti sunulacak. Merkez, şehit yakınlarının ve gazilerin ihtiyaç duyduklarında doğrudan başvurabilecekleri bir dayanışma noktası olarak planlandı.

Eğitim desteği ve uygulama:

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde merkez, şehit ve gazi yakınlarının ilkokul, ortaokul ve liseye başlayacak çocukları için hazırlanan eğitim setlerini de dağıtacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, hazırlanan setlerin içeriklerini aktardı. Setlerde sırt çantası, beslenme çantası, su matarası, kırtasiye malzemeleri ve oyun hamuru gibi malzemeler bulunuyor. Yavuz, ekiplerin kapı kapı gezerek bu setleri çocuklara teslim edeceklerini belirtti.

Başkan Vekili Büşra Özdemir, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak merkezin kendileri için özel bir anlam taşıdığını söyledi. Özdemir, şehitlerin ve gazilerin fedakârlığının hiçbir hizmetle ödenemeyeceğini belirterek, merkezin onların ihtiyaçlarına doğrudan dokunmayı amaçladığını ifade etti. Yeni eğitim öğretim yılında çocuklara başarı dileklerini ileten Özdemir, şehit ve gazilerin çocuklarının Türkiye'nin aydınlık geleceğine umut olması temennisinde bulundu.

Konuşmasını Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve özlemle anarak tamamlayan Başkan Vekili Özdemir, emanetlere sahip çıkmanın belediye olarak boyunlarının borcu olduğunu sözlerine ekledi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR MERKEZİ ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.