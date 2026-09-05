Aydın ve Samsun il müftülüklerinde karşılıklı atama

görev değişikliği kararnamesi:

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bazı il müftülerinin görev yerleri değiştirilmiştir.

atanan isimler:

Kararnameye göre Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Aydın İl Müftülüğü görevine atanmıştır. Mevcut Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş ise Samsun İl Müftülüğü görevine getirilmiştir.

değişikliğin kapsamı:

Bu düzenlemeyle Aydın ve Samsun il müftülüklerinde karşılıklı bir görev değişikliği gerçekleşmiş oldu. Atamalar, Diyanet İşleri Başkanlığı içindeki yer değişiklikleri kapsamında yürütülecek ve ilgili birimler tarafından uygulamaya konulacaktır.

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ'NE, RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE SAMSUN İL MÜFTÜSÜ SEYFULLAH ÇAKIR ATANDI.