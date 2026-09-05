Ulupark'ta lezzet ve güven: çölyaklılara özel glütensiz mutfak

Ulupark'ta glütensiz mutfak hizmete başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Çölyak Organik Beslenme Derneği iş birliğiyle Ulupark'ta açılan Glütensiz Mutfak, çölyak hastaları ve glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlara güvenli gıda seçenekleri sunuyor. Merkez aynı zamanda kullanıcıların bir araya gelerek sosyalleşmesine de imkan sağlıyor.

Geniş ürün yelpazesi ve üretim güvenliği:

Glütensiz ürünlere erişimde yaşanan sıkıntıları azaltmak amacıyla hizmete giren mutfakta; tost, mantı, makarna, pizza, baklava ve simit gibi çok sayıda ürün bulunuyor. Ürünlerin glütensiz beslenme konusunda hassasiyet gösterilen bir ortamda hazırlanması, özellikle çölyak hastaları ve aileleri açısından güvenli üretim anlamına geliyor. Üretim ve satışın ayrı alanlarda yapılması da hijyen ve çapraz bulaşma riskinin azaltılması açısından vurgulanıyor.

Dernek ve hasta görüşleri:

Çölyak Organik Beslenme Derneği Başkanı Haşim Şivecan, projenin ihtiyaçtan doğduğunu belirterek, 'Manisa’da yaşayan çölyaklıların dışarıda yemek konusunda yaşadığı sorunları Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya ilettiğimizde bize böyle bir yer imkanı sağladı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok büyük bir nimet. Çünkü daha önce dışarıda güvenle yemek yiyebileceğimiz ve sosyalleşebileceğimiz bir alan yoktu. Burada glütensiz besleniyor, karnımızı doyuruyor ve sağlıklı besleniyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın sosyalleşebileceği bir alan oluştu' dedi. Şivecan, ayrıca projenin Türkiye'ye örnek olmasını ve ilçelerde de benzer yerlerin açılmasını istediklerini vurguladı.

İki yıldır çölyak hastası olduğunu söyleyen Kevser Reka, dışarıda mekan bulmakta zorlandıklarını belirterek, 'Böyle bir yerin açılması beni çok mutlu etti. Buradaki ürün çeşitliliği de yeterli. Karışık tost, mantı, makarna, pizza, baklava ve simit var. Çölyaklıların buraya sahip çıkması gerekiyor. Böyle yerler çok fazla bulunmuyor, devamının gelmesini isterim' ifadelerini kullandı.

Sekiz yıldır çölyak hastası olan Sudenaz Bal ise glütensiz ürünlere erişimin arttığını belirterek, 'Çölyak hastası olduğum için dışarı çıktığımda yemek yiyebileceğimiz alanlar çok kısıtlı. İlk başlarda çok fazla ürün bulunmuyordu ancak belediyemizin yaptığı çalışmalar sayesinde artık daha fazla ürüne ulaşabiliyoruz. Karışık tost sipariş ettim ve yaklaşık 7-8 dakikada hazırlanıyor. Çölyak hastaları için geliştirilen bu hizmetten memnunuz. Özellikle çocuklar için çok güzel bir hizmet oldu' dedi.

Çocuğuna 3 yaşında çölyak tanısı konulan Ceren Başpınar, projenin çocuklu aileler için önemine dikkat çekerek, 'Gittiğimiz mekanlarda glüten konusunda yeterli bilgi ve hassasiyet olmadığını görüyorduk. Çocuk söz konusu olduğunda dışarı çıktığımızda yiyecek bir şey bulamamak, bir anne ve baba için çok zor. Kendimiz yemesek bu kadar üzülmeyiz ama çocuğumuzun canı çektiğinde ona bir şey bulamadığımızda yaşadığımız sıkıntıyı biz biliyoruz' diye konuştu.

Miyase Karakaya ise glütensiz gıdaya ulaşmanın aileler için büyük önem taşıdığını belirterek, 'Hastaneye geliyoruz, işimiz bitiyor, bu kez "Çocuğa ne yedireceğim?" diye düşünmeye başlıyorum. Böyle bir yerin olduğunu duyunca buraya gelmek bizim için çok güzel oldu. Çölyaklıların en önemli problemi diyet. Çok sıkı bir diyet uygulamak gerekiyor ve bu gerçekten zor' dedi ve derneklerin bu alanda ailelere destek olduğunun altını çizdi.

ÇÖLYAK ORGANİK BESLENME DERNEĞİ BAŞKANI HAŞİM ŞİVECAN, GLÜTENSİZ MUTFAĞIN ÇÖLYAK HASTALARI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR İHTİYACA CEVAP VERDİĞİNİ BELİRTTİ.