Hükümlülerin el emeği başkentte sergileniyor: işyurtları fuarı 6 eylül'e kadar açık

İşyurtları ürün ve el sanatları fuarı başkentte:

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, hükümlü ve tutukluların işyurdu atölyelerinde ürettikleri eserleri vatandaşlarla buluşturuyor. Etkinlik, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’nun organizasyonuyla gerçekleşiyor ve ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Fuarın kapsamı ve ürün çeşitliliği:

Fuar alanında 122 farklı iş yurdu kurumunun stantları yer alıyor. Mobilyadan gıdaya, giyimden aksesuara kadar geniş bir yelpazede üretim sunuluyor; ziyaretçiler hem yöresel hem de atölye üretimi birçok ürünü doğrudan görüp satın alabiliyor. İllerin coğrafi ve ekonomik özelliklerine göre farklı ürünlerin bir arada sunulması, fuarın çeşitliliğini artırıyor.

Mesleki eğitim ve istihdam hedefleri:

Alanya L tipi Ceza İnfaz Kurumu atölye şefi Orhan Korkmaz, burada verilen eğitimlerin Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında yürütüldüğünü belirtiyor. Korkmaz, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Çıraklık Eğitim Merkezleri adı altında stajyer öğrenci olarak faaliyet gösteren bir sisteme tabi tutuluyorlar, eğitime tabi tutuluyorlar... Tahliye olduklarında dışarıdaki hayatlarına, sivil hayatlarına kavuştuklarında kendilerine bir kazanç kapısı da sağlayabiliyorlar."

Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü atölye şefi Ramazan Tunçbilek ise hem meslek öğrettiklerini hem de hükümlülerin maaş ve sosyal haklarını sağladıklarını vurguladı: "Hem meslek öğretiyoruz, hem maaş ve sigortalarını veriyoruz. Hayatı boyunca çalışmamış insanlar var. Hem iş öğreniyor hem çalışıyor, mutlu oluyor."

Ziyaretçi görüşleri ve sosyal boyut:

Fuarı gezenler de üretimin ve etkinliğin toplumsal faydasına dikkat çekti. Ziyaretçi Pınar Nacak, "Fuar ürünlerinden özellikle alışveriş yaptık, güvenilir olduğunu bildiğimiz için. Her şeyden önce üretmeleri çok güzel" dedi. Abdullah Polat ise ürün çeşitliliğinin her yaşa hitap ettiğini ve halkın bundan istifade ettiğini söyledi. Halil Utkan ise illerin özelliklerine göre ürünlerin sergilenmesinin ve fuarın sunduğu güven unsurunun önemine vurgu yaptı.

Fuarın kapıları halkın ziyareti için 6 Eylül tarihine kadar açık olacak.

BAŞKENT MİLLET BAHÇESİ'NDE DÜZENLENEN ‘İŞYURTLARI ÜRÜN VE EL SANATLARI FUARI'NDA HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÜRETTİĞİ YÜZLERCE ÜRÜN FUARDA VATANDAŞLARLA BULUŞUYOR.