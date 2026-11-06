Dolar 50,1528 +0,06%
Euro 56,0020 -0,31%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.555,89 -1,16%
EUR/USD 1,1162 -0,50%
Brent Petrol 97,72 -0,58%
--°

Ordu sokaklarının görünmez tehlikesi: rögarlardaki taş ve odun temizlendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri rögar ve mazgallarda biriken taş, odun ve çeşitli atıkları temizleyerek aşırı yağışlarda su baskını riskini azaltıyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ordu sokaklarının görünmez tehlikesi: rögarlardaki taş ve odun temizlendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi rögar temizliğini hızlandırdı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde yürüttükleri rögar ve mazgal temizlik çalışmalarıyla, tahliye yollarını tıkayan unsurları ortadan kaldırdı. Yapılan müdahalelerle suyun sağlıklı akışı sağlanmaya çalışılıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Ekiplerin son çalışmasında rögar ve mazgallarda biriken taşlar, odun parçaları ve çeşitli atıklar temizlendi. Bu malzemeler, yağış anında su tahliyesini engelleyerek su baskını ve taşkın riskini artırabiliyordu.

Ekiplerin uyguladığı yöntemler:

Temizlik çalışmalarında iş makineleri aktif şekilde kullanılırken, personeller de dar rögar kapaklarından girerek manual müdahalede bulundu. Hem makine hem insan gücüyle yapılan temizlik, tıkanıklıkların kökten giderilmesini hedefliyor.

Belediye, bu çalışmalarla aşırı yağışlarda su baskını ve taşkınların önüne geçmek amacıyla altyapı güvenliğini artırmayı ve olası olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçlıyor.

TEMİZLİK ESNASINDA ÇIKARTILAN ATIKLAR

TEMİZLİK ESNASINDA ÇIKARTILAN ATIKLAR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Toprağı korumak ve verimi artırmak: Hitit Üniversitesi çalıştayı sürdürülebilir...
images

Malatya'ya yeni yaşam alanları: gençlik, kültür ve gelenek bir arada
images

Mezitli'de evde biriken atıklar çevre ve toplum sağlığını tehdit edince ekipler...
images

25 Kasım Stadı'nın yerine saraçlar'dan tunca'ya uzanan yeşil kent meydanı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kepez'de esnafa ruhsat kolaylığı: ferdi iskan şartı kaldırıldı

Toprağı korumak ve verimi artırmak: Hitit Üniversitesi çalıştayı sürdürülebilir tarımı gündeme taşıdı

Gaziantep'te ZeMahşer buluşması: geleneğin nazım biçimi akademide tartışıldı

Yapay zekayla oluşturulan robot resmi leipzig soruşturmasını genişletti

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi