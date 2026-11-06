İhsangazi'de sonbahar ile kışın aynı karede buluşması

İhsangazi'de karın dokunuşu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan kısa süreli kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde ağaçları beyaza bürüdü. Kısa süreli oluşuna rağmen kar, ormanlık alanda izleyenleri etkileyen görüntüler ortaya çıkardı.

sonbaharın renkleriyle bir arada:

Sonbahar mevsiminde ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, beyaz kar tabakasıyla birleşerek alışılmadık bir panorama yarattı. Bölgedeki bu geçiş, kış ve sonbaharın bir arada yaşandığı nadir karelerden biri olarak göze çarptı.

havadan görüntülenen mevki:

İhsangazi ilçesine bağlı Arazya köyü mevkiindeki ormanlık alan, oluşan manzara ile havadan görüntülendi. Beyaza bürünen ağaçlar ve geniş orman dokusu, izleyenlere mest eden bir doğa tablosu sundu.

KASTAMONU'NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE YAĞAN KAR AĞAÇLAR ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU MANZARAYLA MEST ETTİ.