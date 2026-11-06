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İhsangazi'de sonbahar ile kışın aynı karede buluşması

İhsangazi'de dün geceki kısa kar yağışı yüksek rakımlı ormanları beyaza bürüdü; sonbaharın renkleriyle oluşan görüntüler havadan kaydedildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:02

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Aslı Han

İhsangazi'de sonbahar ile kışın aynı karede buluşması

İhsangazi'de karın dokunuşu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan kısa süreli kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde ağaçları beyaza bürüdü. Kısa süreli oluşuna rağmen kar, ormanlık alanda izleyenleri etkileyen görüntüler ortaya çıkardı.

sonbaharın renkleriyle bir arada:

Sonbahar mevsiminde ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, beyaz kar tabakasıyla birleşerek alışılmadık bir panorama yarattı. Bölgedeki bu geçiş, kış ve sonbaharın bir arada yaşandığı nadir karelerden biri olarak göze çarptı.

havadan görüntülenen mevki:

İhsangazi ilçesine bağlı Arazya köyü mevkiindeki ormanlık alan, oluşan manzara ile havadan görüntülendi. Beyaza bürünen ağaçlar ve geniş orman dokusu, izleyenlere mest eden bir doğa tablosu sundu.

KASTAMONU&#039;NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE YAĞAN KAR AĞAÇLAR ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU...

KASTAMONU'NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE YAĞAN KAR AĞAÇLAR ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU MANZARAYLA MEST ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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