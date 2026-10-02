Antalya kampında prova: Çorum FK hazırlık maçında 2-1 yenildi

hazırlık maçı sonucu:

Antalya kampı kapsamında oynanan hazırlık maçında Çorum FK, Antalyaspor karşısında 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, kamp sürecinde kadro rotasyonunu denemeye devam etti.

ilk 11'ler ve maçın genel görünümü:

Çorum FK, karşılaşmaya Marcos Felipe, Arda Hilmi Şengül, Çağlar Söyüncü, Serdar Saatçı, Gökhan Sazdağı, Mohamed Diomande, Berat Ayberk Özdemir, Göktan Gürpüz, Cengiz Ünder, Ahmed Ildız ve Youssoufa Moukoko ilk 11'iyle başladı. Antalyaspor ise sahaya Fotis Pseftis, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Erdoğan Yeşilyurt, Jesper Ceesay, Pedrinho, Soner Dikmen, Ömer Faruk Beyaz, Sander van de Streek ve Ahmet Sağat ilk 11'iyle çıktı.

Hazırlık maçında her iki takım da kadro derinliğini sınama fırsatı buldu; Çorum FK, eksik oyuncularının yokluğunda genç ve rotasyon oyuncularına süre vererek taktiksel denemeler yaptı. Maçın sonucu çalışmaların somut bir çıktısı olarak kayıtlara geçti.

milli görevler ve kampın seyrine etkisi:

Çorum FK'da Ylber Ramadani, Ermin Mahmi, Andrei Borza, Alexandros Kyziridis ve Jess Ramrez milli takım kadrolarında yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar, bu beş oyuncunun millî görevleri nedeniyle takımdan ayrı bulunduğu dönemde Antalya kampını sürdürüyor ve kalan kadroyla hazırlık maçları yapıyor.

Kulüp yetkilileri ve teknik heyet, kamp boyunca yapılan hazırlık maçlarını oyuncu değerlendirmesi ve sezonun kalan bölümüne hazırlık açısından önemli gördüklerini belirtiyor; çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

ÇORUM FK, HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞTIĞI ANTALYASPOR’A 2-1 MAĞLUP OLDU.