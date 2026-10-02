Barcelona ilk yarı avantajını koruyup Beşiktaş'ı yendi

maç özeti:

Beşiktaş, Euroleague 3. haftasında evinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 mağlup oldu. Karşılaşma baştan sona Barcelona'nın ritmiyle geçti; ilk periyot 25-11 bitecek şekilde rakip üstünlüğüyle başladı ve devreye 52-40 önde girdiler.

periyot gelişimi:

Karşılaşmanın üçüncü periyodu sonunda skor 77-62 olarak kaydedildi. Barcelona, ilk periyotta yakaladığı avantajı kontrol ederek son çeyreğe rahat girdi ve farkı koruyarak maçı tamamladı.

takımların dikkat çekenleri:

Beşiktaş cephesinde Wilbekin 17 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Dotson 11, Zizic 10 ve Nowell 10 sayıyla katkı verdi. Barcelona'da Punter 16 ve Gibson 15 sayıyla öne çıkan oyuncular oldu; Nkamhoua ve Balcerowski 11'er sayıyla skora destek sağladı.

Maç Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı. Hakemler Borys Ryzhyk, Michele Rossi ve Anne Panther olarak görev yaptı. Beşiktaş'ın başantrenörü Dusan Alimpijevic, Barcelona'nın başantrenörü ise Aleksander Sekulic idi.

BEŞİKTAŞ, EUROLEAGUE'İN 3. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ İSPANYOL EKİBİ BARCELONA'YA 95-82'LİK SKORLA MAĞLUP OLDU.