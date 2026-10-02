Belçika'da net galibiyet: Türkiye 3-0 mağlup oldu

maç özeti:

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanan karşılaşmada Belçika, Türkiye'yi 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip gruptaki üçüncü maçından da puan çıkaramayarak turnuvadaki hedefleri açısından zorlu bir geceden ayrıldı.

maçın dönüm noktaları:

Karşılaşmada ilk golü Kevin De Bruyne (dk. 10) ile Belçika buldu. İkinci yarıda da temposunu artıran ev sahibi ekip, 59. dakikada Tielemans'ın gelişen atağında De Bruyne'nin ceza sahası dışından yaptığı plaseyle farkı ikiye çıkardı. 76. dakikada De Ketelaere'nin sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Romelu Lukaku fileleri havalandırarak skoru 3-0 yaptı.

Maç boyunca iki takım da pozisyonlar buldu; ikinci yarıda 52. dakikada Ferdi'nin uzaktan şutu ve 53. dakikada Lukebakio'nun üst direkten dönen vuruşu önemli anlar arasındaydı. 68. dakikada Tielemans'ın sert şutu kaleci Uğurcan tarafından kurtarıldı, 69. dakikada İlhan'ın denemesi ise Lammens'in kontrolünde kaldı. Son bölümde Arda'nın 90+1'de kullandığı serbest vuruş kaleci tarafından kornere çelindi.

kadrolar, hakemler ve kartlar:

Stat: Maurice Dufrasne

Hakemler: Rohit Saggi, Anders Olav Dale, Ole Andreas Haukasen

Belçika (11): Senne Lammens, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Hans Vanaken (Romeo Lavia dk. 61), Youri Tielemans, Dodi Lukebakio (Romelu Lukaku dk. 61), Kevin De Bruyne (Lois Openda dk. 82), Mika Godts (Leandro Trossard dk. 75), Charles De Ketelaere (Malick Fofana dk. 82). Teknik direktör: Mark van Bommel.

Türkiye (11): Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Bartuğ Elmaz (Salih Özcan dk. 73), İsmail Yüksek (Demir Ege Tıknaz dk. 85), Oğuz Aydın (İlhan Fakılı dk. 66), Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu (Deniz Gül dk. 67), Barış Alper Yılmaz (Yunus Akgün dk. 46). Teknik direktör: Vincenzo Montella.

Goller: Kevin De Bruyne (dk. 10, dk. 59), Romelu Lukaku (dk. 76) — Belçika.

Sarı kartlar: Dodi Lukebakio, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Nathan Ngoy (Belçika); Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Arda Güler (Türkiye).

Maçın sonucu ve oluşan kadro tercihleri, Türkiye için gruptaki puan arayışını sürdürürken teknik ekip üzerinde tartışılabilecek noktalar bıraktı. Belçika ise hücum hattından aldığı verimle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI BELÇİKA'YA 3-0'LIK SKORLA YENİLDİ. AY-YILDIZLILAR, BU SONUÇLA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇINDA DA PUANLA TANIŞAMADI.