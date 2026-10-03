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Fenerbahçe evinde ritmini bozmadı: Euroleague'de 3'te 3

Fenerbahçe, Ülker Spor Salonu'nda konuk ettiği Dubai Basketbol'u 76-66 yenerek Euroleague'de üçüncü maçını da galibiyetle tamamladı; Bingham 20 sayı ile öne çıktı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 00:01

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe evinde ritmini bozmadı: Euroleague'de 3'te 3

maç özeti:

Fenerbahçe, Euroleague'in 3. haftasında Ülker'de ağırladığı Dubai Basketbol'u 76-66 mağlup ederek turnuvadaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Maç boyunca kontrolü elinde tutan ev sahibi, özellikle ilk periyotta aldığı 26-14'lük üstünlükle oyunun kaderini belirledi.

skor dağılımı ve kritik periyotlar:

İlk periyot Fenerbahçe lehine 26-14 sonuçlandı. Devreye 42-39 önde giren sarı-lacivertliler, üçüncü periyodu da 55-51 bitirerek rakibine geçit vermedi. Son periyotta savunma disiplinini artıran Fenerbahçe, maçı 76-66 ile noktaladı.

öne çıkan isimler ve kadro bilgileri:

Fenerbahçe'de Bingham 20 sayı ile takımın en skorer ismi olurken Baldwin IV 14 ve Key 12 sayıyla desteğini verdi. Diğer katkılar listede şu şekilde yer aldı: Bingham 20, Baldwin IV 14, Melli 2, Sertaç Şanlı 2, Horton Tucker 8, Juzang, Forrest 2, Key 12, Clyburn 3, Silva, Shields 9, Sargiunas 4. Başantrenör: Sarunas Jasikevicius.

Konuk ekip Dubai'de Okobo 18 sayıyla öne çıkarken Bacon 12 ve Wright IV 12 sayı ile takip etti. Dubai kadrosunda ayrıca Dangubic 2, Kabengele 5, Diakite 10, Shengelia 4, Petrusev 3 gibi isimler yer aldı. Başantrenör: Xavi Pascual.

Salon: Ülker
Hakemler: Emilio Perez, Robert Lottermoser, Jordi Aliaga

BEŞİKTAŞ, EUROLEAGUE&#039;İN 3. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ İSPANYOL EKİBİ BARCELONA&#039;YA 95-82&#039;LİK SKORLA...

BEŞİKTAŞ, EUROLEAGUE'İN 3. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ İSPANYOL EKİBİ BARCELONA'YA 95-82'LİK SKORLA MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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