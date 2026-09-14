Antalya'da 20 gün önce ehliyet alan genç motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Antalya Muratpaşa'da dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada, ehliyetini kısa süre önce aldığı öğrenilen bir genç hayatını kaybetti. Olayın merkezinde bulunan Tonguç Caddesi Tonguç Altgeçidi'nde önce motosiklet sürücüsünün kontrolden çıktığı, ardından ağır yaralanma sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ege Sula (18) idaresindeki 07 BSA 572 plakalı motosiklet, Tonguç Altgeçidi'ne girerken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücü yol kenarındaki trafik levhasına çarparken, motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi; sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yeri incelemesi ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 18 yaşındaki sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Alt geçit, araç trafiğine tek yönlü olarak kapatıldı. Olayı duyarak gelen vatandaşların alt geçidin üst kısmından polis ekiplerinin çalışmalarını adeta film izler gibi takip ettiği belirtildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, kalabalığın çalışmayı görmesini engellemek için yoğun çaba sarf etti.

Olay Yeri İnceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Mehmet Ege Sula'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ise çekiciyle otoparka götürüldü. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü bildirdi; kazanın oluş şekli henüz belirlenemedi.

ANTALYA’DA EHLİYETİNİ 20 GÜN ÖNCE ALDIĞI ÖĞRENİLEN 18 YAŞINDAKİ GENÇ MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ.