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Antalya'da beşinci kattaki yangın bir dairenin salonunu kullanılmaz hale getirdi

Antalya Muratpaşa'da 6 katlı binanın 5. katındaki dairede çıkan yangında salon kullanılamaz hale geldi; yangının elektrik kaynaklı olduğu iddia edildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:59

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da beşinci kattaki yangın bir dairenin salonunu kullanılmaz hale getirdi

Antalya'da beşinci kattaki yangın bir dairenin salonunu kullanılmaz hale getirdi

Antalya Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 5. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

olay yeri ve müdahale:

Yangın, Serkan U.'ya ait dairede meydana geldi. Dışarıdan eve dönen Serkan U.'nun eşi, daireden yükselen dumanları fark ederek durumu bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve müdahale sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Evde o sırada kimsenin bulunmadığı ve yangının söndürülmesiyle can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Ancak yangında salon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve dairede maddi hasar oluştu.

muhtemel neden ve soruşturma:

Yangının elektrik kaynaklı çıktığı iddia edilirken, daireye kısa süre önce yeni doğal gaz borusu döşendiği bilgisi paylaşıldı. Bu detaylar olay yerinde yapılan ilk tespitlere yansırken, yetkililer yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

İnceleme tamamlanana dek kesin sonucun beklenmesi gerektiği vurgulanırken, komşu dairelerde hasar olmadığı ve yangının büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

ANTALYA&#039;DA 6 KATLI APARTMANIN 5&#039;İNCİ KATINDAKİ DAİREDE ÇIKAN YANGINDA EVİN SALONU TAMAMEN YANARAK...

ANTALYA'DA 6 KATLI APARTMANIN 5'İNCİ KATINDAKİ DAİREDE ÇIKAN YANGINDA EVİN SALONU TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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