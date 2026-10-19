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İlkadım'da devrilen elektrikli bisiklet sürücüyü hastaneye götürdü

Samsun İlkadım'da Atatürk Bulvarı'nda devrilen elektrikli bisikletten düşen sürücü Uğur Ars, 112 ekiplerinin müdahalesiyle Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İlkadım'da devrilen elektrikli bisiklet sürücüyü hastaneye götürdü

ilkadım'da elektrikli bisiklet kazası

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Uğur Ars idaresindeki elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü yola düşerek yaralandı.

ilk müdahale ve hastaneye sevk

Olay yerine gelen motosikletli 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla yapılan nakil sonrası yaralı, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

polis incelemesi başlatıldı

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE DEVRİLEN ELEKTRİKLİ BİSİKLETTEN DÜŞEN SÜRÜCÜ YARALANDI. YARALIYA İLK...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE DEVRİLEN ELEKTRİKLİ BİSİKLETTEN DÜŞEN SÜRÜCÜ YARALANDI. YARALIYA İLK MÜDAHALE, OLAY YERİNE GELEN MOTOSİKLETLİ 112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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