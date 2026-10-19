Anset usulsüzlük soruşturmasında iddianame kabul edildi: 55 sanık hakkında dava açıldı

İddianame kabul edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1.849 sayfalık iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. ANSET aracılığıyla gerçekleştirildiği öne sürülen ihalelere ilişkin soruşturmada toplam 55 sanık yer alıyor; bunlardan 15’i tutuklu bulunuyor. İddianamede, toplam 15 farklı suç vasfı yer aldı.

Savcılığın suçlamaları ve cezai talepler:

Savcılık, dosyada özellikle ihalelerin belirli firmalara anlaşmalı olarak verildiği iddiasına yer veriyor. İddianamede, dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olan Muhittin Böcek ile eski Genel Sekreter Cansel Tuncer de şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Böcek hakkında dört kez "rüşvet almak" suçlaması ile birlikte "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılma talep edildi. Sevk maddelerindeki temel cezaların artırımlar hariç toplamı Böcek için 25–69 yıl arası hapis cezasına tekabül ediyor. Tuncer hakkında ise "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "aklama" suçlarından 9–21 yıl arası hapis cezası istendi. Savcılık, her iki sanık için zincirleme suç hükümlerinin uygulanarak cezaların artırılmasını ve aklama yönünden adli para cezasına hükmedilmesini talep etti.

Delil ve incelemeler:

İddianamede delil olarak bilirkişi ve Mülkiye müfettiş raporları, MASAK verileri, banka para transferleri, telefon irtibat kayıtları, ihale dosyaları, tapu kayıtları, tanık beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren L.Ş.nin beyanları gösterildi. Ayrıca, rüşvetten elde edildiği iddia edilen malvarlığı değerlerinin bir kısmının M.O.K. üzerine geçirildiği ve bu malların müsaderesi istendi.

Bilirkişi raporu ve mali hesaplamalar

İddianamede ANSET aracılığıyla beş yıllık dönemde düzenlenen festival, konser ve benzeri etkinlikler için yapılan harcama tutarı olarak 359.990.152,50 TL verilmiş; bu tutarın 2025 yıl sonu enflasyonuna göre güncellenmiş karşılığı 778.394.246,30 TL olarak hesaplanmıştır.

Bilirkişi heyetinin toplu tablosunda ise 45.386.000 TL anapara zararı ve ticari faiz dahil toplam 113.426.440,41 TL tutarında mali kayıp belirlendi. Raporda, 2023 ve 2024 yıllarında ANSET’e verilen işler kapsamında Time Organizasyon ile imzalanan beş alt sözleşmenin KDV hariç toplam bedeli 66.395.455 TL olarak kaydedildi. Heyet, bu sözleşmelerde yeterli piyasa araştırması yapılmadığını ve rekabet şartlarının sağlanmadığını değerlendirdi.

Ayrı hesaplarda 2023 organizasyonları için ticari faiz dahil yaklaşık 45,8 milyon TL, 2024 için yaklaşık 52,9 milyon TL mali kayıp gösterildi. Ayrıca 62. Altın Portakal Film Festivali için yapılan 114.200.000 TL tutarındaki hizmet alımı incelendi; festival kapsamında Time Organizasyon ile KDV hariç 4.600.000 TL ve 2.700.000 TL tutarında sahne sanatları ve müzik hizmeti sözleşmeleri yapıldığı belirtildi ve bilirkişi heyeti bu sözleşmelerde de rekabet koşullarının sağlanmadığı görüşünü bildirdi.

Raporda ayrıca 2023 Yörük Türkmen Festivali ihalesinde iş deneyim belgesinin şartnameye uygun olmamasına rağmen sözleşme imzalandığı; 2025 Foodfest ihalesinde ise ulaşım, konaklama, araç kiralama ve basılı malzemelere ilişkin ayrıntılı belgelerin bulunmadığı aktarıldı. Dosyada bazı hizmet alımlarında Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin (g) bendine dayalı istisna uygulamalarının kullanıldığı kaydedildi.

Sanık beyanları ve malvarlığı incelemesi

İddianamede yer alan malvarlığı incelemesinde, 2020 sonrası edinilen taşınmaz kayıtlarına ilişkin olarak Tuncer’in annesi N.Ç. adına 27 aktif ve 60 pasif tapu kaydı; eşi V.T. adına mükerrer kayıtlar temizlendikten sonra 23 aktif ve 14 pasif; kayınvalidesi N.T. adına ise 15 aktif ve 3 pasif tapu kaydı tespit edildiği yer aldı.

Cansel Tuncer, 6 Mayıs 2026 tarihli savcılık ifadesinde ihalelerin harcama yetkilileri ve ihale komisyonlarının sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Bu ihale süreçlerine şahsımın hiç bir şekilde dahli ve imzası bulunmamaktadır. ANSET her türlü işlemini yasal mevzuata uygun olarak kamu yararını gözeterek gerçekleştirmiştir" dedi ve malvarlığı suçlamalarını reddetti. Tuncer ayrıca firmaların tespitinin belediye başkanına ait olduğunu, bilirkişi tespitlerini kabul etmediğini savundu.

Muhittin Böcek ise ifadesinde, ihalelerin kimlere verildiğini bilmediğini, usul ve yasaya aykırı talimatının bulunmadığını ve belirtilen 113.426.440,41 TL tutarındaki kamu zararının kendi ihmali veya kastından kaynaklandığı suçlamasını kabul etmediğini bildirdi. Böcek, ihalelerin stratejik plan ve bütçe doğrultusunda yürütüldüğünü ve sorumluluğa ilişkin bilirkişi değerlendirmelerini kabul etmediğini belirtti.

Dava sürecinin önümüzdeki aşamalarında iddianameye ilişkin değerlendirmeler ve mahkeme süreçleri takip edilecek.

MUHİTTİN BÖCEK