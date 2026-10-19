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hiranur davasında üst mahkeme ağırlaştırılmış müebbet kararı

Adana bölge adliye mahkemesi, Mersin'deki Hiranur Nilgün Aygar davasında tutuklu Hüseyin Arda Şark'a ağırlaştırılmış müebbet, iki sanığa 4'er ay hapis verdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

hiranur davasında üst mahkeme ağırlaştırılmış müebbet kararı

üst mahkeme kararını açıkladı:

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nde yeniden görülen davada, Mersin'de 31 Ağustos 2025'te otomobilde tabancayla öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar hakkındaki karar açıklandı. Yüksek mahkeme, tutuklu sanık Hüseyin Arda Şark hakkında 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Dava, ailenin avukatlarının itirazı üzerine yeniden görülmüştü. İlk duruşmayı yapan Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi davada Hüseyin Arda Şark hakkında 'çocuğu muhtemel kastla öldürme' suçundan müebbet hapis kararı vermiş; tutuksuz sanıklar M.Z. (28) ve N.Ç. (21) hakkında ise 4'er ay hapis cezası kararı çıkmıştı. Bölge adliye mahkemesi, esas hakkındaki mütalaayı tekrar eden Cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda cezalandırmayı ağırlaştırdı.

savunmalar ve savcının görüşü:

Esas hakkındaki mütalaasını yineleyen Cumhuriyet savcısı, önceki mahkemece verilen hükmün değiştirilmesini ve sanığın duruşmadaki eyleminin ağır ceza kapsamına alınmasını talep etti. Bölge mahkemesi savcının bu talebini yerinde buldu ve hükmü buna göre şekillendirdi.

Tutuklu sanık Hüseyin Arda Ş. duruşmada önceki ifadelerini tekrarladığını belirterek, 'Hiranur'u ben öldürmedim. Mahkemenizden beraatimi de talep etmiyorum. Olayda tabancanın tetiğine basmadım. Tabancayı bulundurduğum için suçluyum ve pişmanım. Ben sadece hak ettiğim cezayı almak istiyorum' dedi. Tutuksuz sanıklar M.Z. ve N.Ç. ise olayla ilgileri olmadığını savundu.

aile talebi ve mahkeme kararı:

Hiranur'un annesi Gülten Tan, evlat acısının dinmediğini belirterek sanıkların en ağır cezayı almasını istedi. Sanık ve avukatların dinlenmesinin ardından heyet kararını açıkladı. Mahkeme, Hüseyin Arda Şark'ı 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca heyet, tutuksuz sanıklar M.Z. (28) ve N.Ç. (21) hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan verilen 4'er ay hapis cezalarının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

MERSİN’DE 16 YAŞINDAKİ HİRANUR NİLGÜN AYGAR’IN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVADA TUTUKLU SANIK HÜSEYİN...

MERSİN’DE 16 YAŞINDAKİ HİRANUR NİLGÜN AYGAR’IN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVADA TUTUKLU SANIK HÜSEYİN ARDA ŞARK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILIRKEN, TUTUKSUZ 2 SANIĞA 4’ER AY HAPİS CEZASI VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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