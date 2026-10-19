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Termal görüntülerle kaydedilen kurtarma: helikopterle 10 gönüllüye yaklaşıldı

Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 İHH gönüllüsüne yönelik kurtarma çalışmalarında bir helikopterle yakın mesafeye intikal edildi; o anlar termal kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Termal görüntülerle kaydedilen kurtarma: helikopterle 10 gönüllüye yaklaşıldı

kurtarma helikopteri ve termal görüntüler:

Isparta'nın Sütçüler ilçesi Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan 10 İHH gönüllüsünün kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. O anlar, bölgedeki keşif ve müdahale faaliyetleri sırasında termal kameraya yansıdı. Isparta Valiliği, gün içinde Kara Havacılık Komutanlığına bağlı helikopterle gerçekleştirilen keşif faaliyetlerinin tamamlandığını ve bir kurtarma ekibinin helikopterle mahsur kalan gönüllülerin yakınına intikal ettirildiğini bildirdi.

çalışmanın seyri ve planlanan birleşme:

Valilik açıklamasına göre çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Saat 17.00 itibariyle kanyon içindeki AFAD ekipleri ile vatandaşlar arasında temas sağlandı. Plan, dağcılık marifetiyle ekiplerin ve vatandaşların birleşerek patika yola çıkmalarını sağlamak yönünde. Kurtarma süreci profesyonel ekipler tarafından koordine ediliyor.

katılan ekipler ve kaynaklar:

Operasyona Isparta dâhil olmak üzere toplam 11 ilden AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK), çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ve destek ekipleri ile 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri katılıyor. Çalışmalarda toplam 204 personel, 54 araç, 8 drone ve 1 helikopter görev yapıyor.

bölge sakininin uyarısı ve olay öncesi durum:

Kanyon faaliyeti yapmak üzere bölgeye gelen 14 kişilik grubun, faaliyetten önce Yeşildere köyünden Hamza Akalın tarafından uyarıldığı belirtildi. Akalın, ekibi önceki gün sabah saat 11.00 sıralarında gördüğünü ve bölgenin tehlikeli olduğunu söyleyerek uyardığını ancak grubun yoluna devam ettiğini kaydetti. Akalın, durumu şöyle aktardı: 'Buralar aslında gidilmemesi gereken yerler, kaygan ve yumuşak zemin; dikkat edin' dediğini, ekibin 'tamam' deyip yollarına devam ettiğini ifade etti.

Kurtarma çalışmaları, termal keşif görüntüleri ve helikopter desteğiyle sürerken ekipler hem güvenli ulaşımı sağlamak hem de mahsur kalanların sağlık durumunu korumak için yoğun çaba gösteriyor. Yetkililer, çalışmaların hava ve arazi koşullarına göre şekillendiğini ve vatandaşların güvenli bir şekilde bölgeden çıkarılmasının öncelik olduğunu vurguluyor.

Bir kurtarma ekibi helikopterle, mahsur kalan 10 gönüllünün yakınına intikal ettirildi: O anlar...

Bir kurtarma ekibi helikopterle, mahsur kalan 10 gönüllünün yakınına intikal ettirildi: O anlar termal kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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