Gazze için eğitim seferberliği: binlerce çocuğun sınıflara dönmesi hedefleniyor

Memur-Sen’den Gazze eğitimi için bağış kampanyası

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazze’de eğitimden mahrum kalan çocukların yeniden okula kavuşması amacıyla yürütülecek 'Bir Okul, Binlerce Umut' projesinin duyurusunu yaptı. Program, Gazze’deki yıkım nedeniyle eğitim imkânını kaybetmiş çocuklara destek sağlamayı ve bölgenin yarınlarını inşa etmeye katkıda bulunmayı amaçlıyor.

acil ihtiyaçlar ve kampanyanın hedefleri:

Yalçın, Gazze’de şu an acil olarak 80 okula ve en az 500 dersliğe ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu dersliklerin tamamlanması halinde yaklaşık 40 bin çocuğun eğitim imkânına kavuşacağı hesaplanıyor. Açıklamada, ikili eğitimle yaklaşık 500 öğrencinin yeniden sınıfına dönebileceği 6 derslikli okul projelerinin de öncelikli olduğu söylendi. Kampanya, ‘Bir Tuğla, Bir Derslik, Bir Okul’ sloganıyla gönüllü ve kurum bağışlarını bir araya getirmeyi hedefliyor.

insani bilanço ve uluslararası yankı:

Yalçın, eğitimin hedef alındığı tabloya dikkat çekerek Filistin Eğitim Bakanlığının 7 Ekim verilerine göre saldırıların başlangıcından bu yana 20 binden fazla öğrenci, öğretmen ve üniversite çalışanının şehit olduğunu aktardı. Ayrıca Filistin sağlık kaynaklarının 12 Ekim itibarıyla açıkladığı verilere göre Gazze’de şehit sayısının 74 bin 382, yaralı sayısının ise 175 bin 416 olduğu, şehitler arasında 21 bin 976 çocuğun ve 11 bin 301 kadının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Yalçın, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish ve Filistin Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı Saed Fuad Ahmad Erzikat ile iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti ve her sınıfın bombaların susturamadığı bir gelecek kapısı olduğunun altını çizdi. Konuşmasında, Gazze’deki direnişin dünya meydanlarında karşılık bulduğunu, halkların vicdanının süreci güçlü kıldığını ve artık 160 ülkenin Filistin Devleti’ni tanıdığı bilgisini paylaştı.

Memur-Sen’in kampanya ve açıklamalarında ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen yardım faaliyetleri, boykot çağrıları ve TROY ödeme sistemine geçiş teşvikleri gibi destek adımları da vurgulandı. Yalçın, amaçlarının Filistinli çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve eğitim yoluyla umudun yeniden yeşermesine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

MEMUR-SEN VE EĞİTİM-BİR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN, "FİLİSTİN EĞİTİM BAKANLIĞININ 7 EKİM VERİLERİ ORTAYA KOYUYOR. SALDIRILARIN BAŞLANGICINDAN BU YANA 20 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE ÜNİVERSİTE ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU" DEDİ.