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Antalya'da depoda lüks markalara ait milyonluk kaçak gözlük ve saatler bulundu

Aksu'da jandarma ekipleri bir depoda lüks markalara ait 1.953 güneş gözlüğü ve 835 saat ele geçirdi; ürünlerin değeri yaklaşık 5,25 milyon TL.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Antalya'da depoda lüks markalara ait milyonluk kaçak gözlük ve saatler bulundu

Antalya'da jandarma operasyonu:

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aksu ilçesinde bir depoda arama yapıldı ve çok sayıda kaçak ürün bulundu. Yapılan operasyonda, lüks markalara ait olduğu belirtilen gümrük kaçağı ürünlerin depo içinde muhafaza edildiği tespit edildi.

operasyonun ayrıntıları:

Aramalar sırasında toplam 1.953 adet kaçak güneş gözlüğü ve 835 adet kaçak saat ele geçirildi. Bulgular, jandarma ekiplerinin saha çalışmaları sonucu ulaştığı depo üzerinde gerçekleştirilen arama neticesinde kayda geçti.

ele geçirilen ürünlerin değeri:

Yetkililerce yapılan değerlendirmede ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 250 bin TL olduğu bildirildi. Söz konusu ürünlerin lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünler olduğu vurgulandı.

Olayla ilgili olarak adli ve idari süreçler çerçevesinde işlem yapıldığı bilgisi verildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, kaçakçılıkla mücadele kapsamında sürdürüldü.

ANTALYA&#039;DA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 5 MİLYON TL OLAN KAÇAK GÖZLÜK VE SAAT ELE GEÇİRİLDİ

ANTALYA'DA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 5 MİLYON TL OLAN KAÇAK GÖZLÜK VE SAAT ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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