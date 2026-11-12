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Göbün koyunda rahatsızlanan kişiye Sahil Güvenlik deniz yoluyla müdahale etti

Muğla Dalaman Göbün koyunda karadan ulaşımı olmayan noktada rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik tarafından denizden tahliye edilerek 112'ye teslim edildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Göbün koyunda rahatsızlanan kişiye Sahil Güvenlik deniz yoluyla müdahale etti

Göbün koyunda sağlık müdahalesi

Muğla'nın Dalaman ilçesi Göbün koyunda, karadan ulaşımın bulunmadığı bir noktada rahatsızlanan bir kişi için yardım çağrısı yapıldı. Olay yerine yakından geçen deniz unsurları olayı fark etti ve müdahale süreci başlatıldı.

Tahliye süreci:

Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu, denizde bulunan vatandaşı güvenli bir şekilde bota alarak kıyıya doğru sevk etti. Tahliye sırasında güvenlik ve sağlık önlemleri öncelikli tutuldu.

Teslimat ve sonraki adımlar:

Deniz yoluyla kıyıya getirilen vatandaş, kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Yetkililer olayla ilgili olarak bölgedeki rutin koordinasyon ve müdahale prosedürlerinin uygulandığını bildirdi.

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİ GÖBÜN KOYUNDA RAHATSIZLANAN VATANDAŞ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN...

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİ GÖBÜN KOYUNDA RAHATSIZLANAN VATANDAŞ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN DENİZ YOLU İLE TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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