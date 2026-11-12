Hizmet kalitesi verim ve sürdürülebilirlikle ölçülecek

Seminerde ana mesajlar:

Ankara’da bir otelde düzenlenen ve kısa filmin gösterimiyle başlayan 'Yeşil Dönüşüm ve Çalışma Hayatının Geleceği' konulu seminere İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜHİS Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile çok sayıda davetli katıldı. Program açılış konuşmalarıyla devam ederken seminerin odağında hizmet üretiminde verimlilik, tasarruf ve çalışma hayatının yeşil dönüşüme uyumu yer aldı.

Kaynak kullanımı ve tasarruf önceliği:

Bakan Çiftçi, konuşmasında il özel idarelerinin 51 ilde devlet hizmetlerini doğrudan vatandaşa ulaştıran yerel yönetim teşkilatları olduğunu hatırlattı. Kış günü yol açılmasından, içme suyu ve kanalizasyona kadar yürütülen altyapı çalışmalarının somut örneklerini vererek sahadaki hizmetlerin vatandaş tarafından nasıl değerlendirildiğine dikkat çekti. Ayrıca, vatandaşların başvurularını CİMER ve sosyal medya gibi kanallardan daha kolay iletip sonuçlarını takip ettiğini belirtti.

Bakanın vurgusu, “Türkiye Yüzyılı’nda hizmetin kalitesini o hizmeti ne kadar verimli ürettiğimiz ve ne kadar sürdürebildiğimizle de ölçmeliyiz” sözlerinde özetlendi. Bu yaklaşımın ilk adımı olarak tasarruf ilkesinin benimsenmesi gerektiğini, Hazreti Ömer’in beytülmal hassasiyetinin her harcamada gözetilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda tüketimde ve hizmet üretiminde kaynakların ölçülü kullanılmasının, mal ve hizmet alımlarında miktar ve niteliğin gerçek ihtiyaçlara göre belirlenmesinin önemini vurguladı.

Yeşil dönüşümün uygulamaya yansıması:

Çiftçi, kamu hizmetlerinde enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunmasının öncelik olması gerektiğini belirtti. Köy yerleşik alanlarının genişletilmesine ilişkin imar düzenlemelerinde kamu yararı değerlendirmesi yapılırken tarım arazileri ve doğal varlıklar üzerindeki etkilerin titizlikle incelenmesi gerektiğini söyledi. Köylerin altyapı ihtiyaçları karşılanırken gelecek nesillerin toprak ve su kaynaklarının korunmasının altını çizdi.

Yeşil dönüşümün günlük iş süreçlerinde alınan kararlarla uygulamaya geçirilebileceğini vurgulayan Bakan, bu sürecin kalıcı olmasında sahada görev yapan çalışanlardan mühendis ve kurum personeline kadar herkesin sorumluluğu bulunduğunu ifade etti. Değişimin personele anlatılması, sahadaki deneyimlerin kararlara yansıtılması ve yeni araç ile çalışma yöntemlerinin güvenle kullanılabilmesi için hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Çalışma hayatında işçi ve işveren arasındaki diyalogun canlı tutulmasının gereğine dikkat çeken Çiftçi, bir iş makinesinin nerede gereksiz yakıt harcadığını en iyi operatörün bildiğini belirterek saha bilgisinin karar süreçlerine aktarılmasını istedi. Binaların enerji tüketimi, araç yakıt kullanımı ve eğitimlerin sahaya yansımasının düzenli izlenmesi; elde edilen sonuçların birlikte değerlendirilerek gerekli düzeltmelerin yapılması çağrısında bulundu. İllerin kendi şartlarına uygun somut adımlar belirleyip bunların takibini düzenli yapmalarını istedi.

Bakan Çiftçi, seminer katkıları ve katılım için Vedat Işıkhan'a teşekkür ederek, çalışanların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve işçi-işveren istişaresinin güçlendirilmesi amacıyla bakanlıklar arası iş birliğinin sürdürüleceğini bildirdi. Program, Çiftçi’nin konuşmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın konuşmasıyla devam etti.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, "TÜRKİYE YÜZYILI'NDA HİZMETİN KALİTESİNİ O HİZMETİ NE KADAR VERİMLİ ÜRETTİĞİMİZ VE NE KADAR SÜRDÜREBİLDİĞİMİZLE DE ÖLÇMELİYİZ" DEDİ.